Haushaltsabschluss: Satter Gewinn in St. Martin-Karlsbach

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde der Rechnungsabschluss von den Mandataren genehmigt. Trotz allgemein gestiegener Preise und Personalkosten schloss die Gemeinde positiv ab.

Einnahmen in der Höhe von rund 3,7 Millionen Euro standen Ausgaben von ungefähr 3,2 Millionen gegenüber. Dies ergab ein sattes Plus von nicht ganz 500.000 Euro. Der Großteil der Aufwendungen floss in den Ankauf einer Liegenschaft − des ehemaligen Gasthauses Fleischanderl −, in den Straßenbau, die Abwasserbeseitigung, die Güterwegerhaltung und die Wasserversorgung. Aber auch die Sanierung des Kindergartens schlug sich noch mit rund 30.000 Euro zu Buche.

Bürgermeister Martin Ritzmaier (SPÖ) zeigt sich zufrieden: „Wir haben sehr gut gewirtschaftet und nur Vorhaben im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten verwirklicht. Zusätzlich haben sich die Einnahmen besser entwickelt als erwartet“, erklärt der Ortschef.

