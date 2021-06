Nestroys „Höllenangst“ zaubern die Initiatoren David Czifer und Max Mayerhofer in diesem Jahr auf die Bühne des Lastkrafttheaters. Im Bezirk macht das Theater in Blindenmarkt (6. Juni), Artstetten (19. Juni) und Ybbs (25. Juni) bei freiem Eintritt Halt.

NÖN: Wie groß ist die Herausforderung durch die Pandemie in diesem Jahr?

Mayerhofer: 2020 ist es uns gelungen, 19 von 28 Vorstellungen zu spielen. 2021 war für uns bis jetzt ein sehr schwieriges Jahr. Nach den Öffnungsschritten der Regierung sind wir aber sehr zuversichtlich, alle geplanten 26 Veranstaltungen durchführen zu können.

Czifer: Natürlich hat uns Corona ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt. Die Gemeinden, Partner und Sponsoren zeigen sich aber sehr anpassungsfähig und wir sind alle der Meinung, dass wir Kultur und Unterhaltung alle wieder mehr denn je brauchen.

Wie verlaufen die Probenarbeiten?

Czifer: Wir sind natürlich sehr dankbar gewesen, dass wir im Gegensatz zum ersten Lockdown proben durften, das war sehr wichtig für die Durchführung des Projekts Lastkrafttheater. Wir sind getestet und proben bei Karl Gruber alleine in einer Halle, in der wir auch alle notwendigen Abstände und Sicherheitsmaßnahmen einhalten können. Wir hatten alle sehr viel Spaß bei den Proben und freuen uns schon, wenn wir das Ergebnis unserem Publikum präsentieren dürfen.

Was ist das Besondere am diesjährigen Nestroy-Stück?

Mayerhofer: Es ist ein sehr unterhaltsames aber auch sozialkritisches Stück.

Czifer: In diesem Jahr wird erstmals das Führerhaus des Lkw bespielt, die Inszenierung bezieht also den gesamten Lkw mit ein, was uns sehr freut. Das Stück bietet ein Gesamterlebnis, welches Nicole Fendesack mit ihrem großartigen Gespür für Slapstick und Wortwitz perfekt in Szene gesetzt hat und vom Ensemble mit bekannten Melodien untermalt wird.

Was ist das Einzigartige am Konzept Lastkrafttheater?

Mayerhofer: Spielen auf dem Lkw hat ein ganz eigenes Flair und gibt einem die Möglichkeit, wie zu Nestroys Zeiten, mit dem Publikum eine eigene Verbindung einzugehen und auch die Passanten in das Spiel einzubeziehen. Bei uns sind am Ende der Vorstellung immer mehr Menschen da als am Beginn.

Czifer: Es ist ein interaktiveres Spiel als in einem herkömmlichen Theater! Für uns ist es einfach wunderbar, Leute zu unterhalten, sie aus dem Alltag herauszureißen.

Sie wollen die Menschen zum Staunen bringen und das „Gesudere“ minimieren. Wie schafft man es, die Leute in Pandemiezeiten mit Kultur abzuholen?

Czifer: Kunst und Kultur und vor allem Unterhaltung sind wichtiger denn je. Theater, Schauspiel und Kunst können ein Bindeglied für die Gesellschaft sein. Wir möchten mit dem Lastkrafttheater Orte der Begegnung schaffen – Orte, an denen gesellschaftlicher Austausch stattfinden kann. Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst und glauben auch, dass die Gesellschaft solche Orte jetzt mehr denn je benötigt.

Wie will Theater und Kultur der gesellschaftlichen Spaltung entgegenwirken? Kultur ist doch polarisierend, oder nicht?

Czifer: Kultur kann polarisierend sein, trotzdem ist es die Aufgabe von Kunst und Kultur, Denkanstöße zu bieten. Kunst und Kultur wirkt niemals spaltend, sondern bringt das Publikum dazu, Dinge zu hinterfragen. Das Lastkrafttheater bietet aber mit seinen Vorstellungen eine Plattform zum gesellschaftlichen Austausch, an dem sich die Menschen treffen können und gegenseitige Meinungen austauschen können. Dies ist in der heutigen Zeit, vor allem nach Corona, wichtiger denn je.