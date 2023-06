Einzigartige Stimmung beim Lauffestival Mank

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause und Neustart letztes Jahr hat sich das Manker Lauffestival heuer großer Beliebtheit erfreut. Insgesamt 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher sorgten für eine einzigartige Stimmung.

Foto: Fotostudio Mank, Ewald Fohringer

Beim 1-Stunden-Nachtlauf lieferten sich erneut die beiden Favoriten Mario Sturmlechner und Jan Ratay ein spannendes Duell, das letztendlich der Am-stettner Ratay für sich entschied. Bei den Damen sicherte sich die Mankerin Romana Hauser den Gesamtsieg.

Für einen gelungenen Auftakt sorgte der Bambinilauf mit über 100 Kindern. „Der Nachwuchs liegt uns als Verein ganz besonders am Herzen. Deshalb ist es richtig schön anzusehen, mit wieviel Freude und Begeisterung die Kleinsten hier bei der Sache sind“, freute sich Andreas Pfeffer, Obmann des LC Mank, über den großen Zulauf.

USKO Melk holtezweimal Gold

47 Dreier-Teams standen beim Kidsrun an der Startlinie. Dabei wurde versucht, die 856 Meter lange Runde abwechselnd so oft wie möglich zu bewältigen. Das Junioren-Team (JG 2006 – 2007) des LC Neufurth mit Georg Engel, Matthias Waser und Lukas Eglseer absolvierte 21 Runden und somit 17,98 Kilometer. Dahinter folgte die USKO-Melk-Staffel mit dem dreifachen NÖ Landesmeister Maximilian Gruber sowie Johanna Daxböck und Simon Loidl. Das Trio freute sich über den klaren Sieg bei den Jugend Mixed-Teams. Der USKO Melk stellte mit den Zwillingen Luisa und Elisabeth Köck sowie Emma Steiner auch das schnellste Mädels-Team. Bei den jüngsten Teams (JG 2012 –2015) durfte sich der Veranstalterverein LC Mank über einen Sieg freuen. Die „Speedys“ mit Juliana Haider, Valerie Gugerel und Franziska Riedl setzte sich bei den Mädchen-Staffeln souverän durch.

Favoritentrio. Mario Sturmlechner (v. li.), Jan Rattay und Kevin Wallner im Gleichschritt Runde für Runde. Foto: Fotostudio Mank, Ewald Fohringer

Den Abschluss machte der 1-Stunden-Nachtlauf. Die rund 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten die 1.088 Meter lange Runde durch die Manker Innenstadt. Gleich zu Beginn des Rennens setzte sich wie erwartet ein Trio mit Vorjahressieger Jan Ratay vom LCA Umdasch Amstetten, Mario Sturmlechner vom LC Mank und Kevin Wallner (Union St. Pölten) vom Rest des Feldes ab. Wallner musste das Rennen aufgrund einer Verletzung vorzeitig beenden. Jan Ratay löste sich erst in der allerletzten Runde von Mario Sturmlechner und verteidigte seinen Vorjahressieg. Sowohl Ratay als auch Sturmlechner absolvierten 17 Runden (18,50 km). Beide freuten sich über eine um fast eine Minute bessere Endzeit als im Vorjahr.

Romana Hauser läuft zu erstem Heimsieg

Nach der Absage der Lokalmatadorin und Seriensiegerin Michaela Zöchbauer stellte sich die Frage, wer das Rennen bei den Damen dieses Jahr dominiert. Auf den ersten Runden führte Bernadette Janisch (RB Region Schallaburg) das Damenfeld an, bis sie von Romana Hauser abgelöst wurde. Die Mankerin jubelte mit zwölf Runden (13,06 km) über den ersten Sieg bei ihrem Heimrennen. Nur fünf Sekunden dahinter folgte Katharina Götschl auf Rang zwei, die aber das Event nur als Trainingslauf nutzte, und Bernadette Janisch belegte mit einem Rückstand von rund einer Minute den dritten Platz.

Das Resümee nach dem Lauffestival fiel mehr als positiv aus. „Sowohl die Teilnehmerzahlen als auch die Leistungen beim Bambinilauf und One-Hour-Kidsrun haben unsere kontinuierliche Nachwuchsarbeit bestätigt. Im Namen des Laufclubs Mank möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ohne die Zusammenarbeit aller wäre so ein Laufsportfest einfach nicht möglich“, bedankte sich Obmann Andreas Pfeffer.

Nachwuchs. „Speedys“ mit Juliana Haider, Valerie Gugerel und Franziska Riedl setzten sich bei den Mädchen-Staffeln der Jüngsten durch. Foto: Foto:

Katharina Götschl nutzte den Nachtlauf als Trainingseinheit und belegte Rang zwei. Foto: Fotostudio Mank, Ewald Fohringer

Ergebnisse

Lauffestival Mank

Jahrgang 2012-2015.

weiblich.

1. Speedys (Juliana Haider, Valerie Gugrell, Franziska Riedl) 16 Runden in 1:01:32

mixed.

1. USKO NiLeSi (Simon Fußzhaler, Lea Jähnichen, Nikolaus Daxböck) 18 Runden in 1:03:23

männlich.

1. Sacklpicker (Xaver Daxböck, Michael Erber, Simon Kaiser) 18 Runden in 1:00:10

Jahrgang 2008-2011.

weiblich.

1. USKO speed ladies (Luisa Köck, Emma Steiner, Elisabeth Köck) 19 Runden in 1:02:58

mixed.

USKO JoSiMa (Maximilian Gruber, Simon Lödl, Johanna Daxböck) 20 Runden in 1:00:55

männlich.

1. Senioren (Mattheo Hiesberger, Matheo Daxböck, Moritz Schagerl) 19 Runden in 1:03:13

Jahrgang 2006-2007

mixed.

Melker Running Gang (Mate Lechner, Philipp Hochauer, Charlotte Daxböck) 17 Runden in 1:03:53

männlich.

Goofy Ahh LCN relay (Georg Engel, Matthias Waser, Lukas Eglseer) 21 Runden in 1:02:08

1-Stunden-Nachtlauf.

Damen.

1. Romana Hauser 12 Runden in 1:02:18; 2. Katharina Götschl (LC Mank) 12 Runden in 1:02:23; 3. Bernadette Janisch (RB Region Schallaburg) 12 Runden in 1:03:23; 4. Martina Obruca 12 Runden in 1:04:39; 5. Elke Gansch (HSV Melk) 12 Runden in 1:05:01; 6. Verena Kaiser (ULC Transfer St. Veit) 12 Runden in 1:05:05; 7. Jennifer Eder (LC Mank) 12 Runden in 1:05:10; 8. Birgit Ehrenhofer-Krickl (Internistenpraxis) 12 Runden in 1:05:13; 9. Elena Kerschner 12 Runden in 1:05:18; 10. Angela Winkler 12 Runden in 1:05:24; 11. Viktoria Englmaier (LC MKW Hausruck) 11 Runden in 1:00:08; 12. Astrid Zöchling (PVZ St. Pölten) 11 Runden in 1:00:15; 13. Claudia Luger (LC Mank) 11 Runden in 1:00:39; 14. Maria Gstöttner 11 Runden in 1:00:57; 15. Brigitte Daxböck (Internistenpraxis) 11 Runden in 1:01:18

Männer.

1. Jan Ratay (LCA Umdasch Amstetten) 17 Runden in 1:02:28; 2. Mario Sturmlechner (LC Mank) 17 Runden in 1:02:41; 3. Manuel Hofegger (sports&more, LC Mank) 15 Runden in 1:00:21; 4. Axel Hagenauer 15 Runden in 1:00:27; 5. Michael Osen (Zeltverleih Eigelsreiter) 15 Runden in 1:02:23; 6. Martin Reisinger (LC Mank) 15 Runden in 1:02:23; 7. Daniel Binder (LC Raiffeisen Ybbs) 15 Runden 1:02:29; 8. Moritz Pozsgay (LC Mank) 15 Runden in 1:02:34; 9. Philipp Barbi (LC Mank/Ford Eigenthaler) 15 Runden in 1:02:38; 10. Mario Peham (LCU Neustadtl) 15 Runden in 1:03:17; 11. Jürgen Zehetner (LC Raiffeisen Ybbs) 15 Runden in 1:03:32; 12. Markus Schachner (ASK McDonalds Loosdorf) 14 Runden in 1:00:23; 13. Rudolf Weidenauer (HSV Melk) 14 Runden in 1:00:36; 14. Dominik Janker (Ford Eigenthaler GmbH) 14 Runden in 1:00:53; 15. Roland Hinterhofer (LC Kapelln) 14 Runden 1:01:11