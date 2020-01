Keine zwei Wochen ist das neue Jahr alt, da wartet bereits der Auftakt zum traditionellen „4-Städte-Cross-Cup“: Los geht‘s am kommenden Sonntag, 12. Jänner, in Krems – die erste von vier Stationen. Durchschnittlich 150 Starter sind bei jedem Hauptlauf und an die 50 pro Schülerlauf mit dabei. Und das ist das Minimalziel, wie Mitorganisator Herbert Sandwieser vom HSV Melk erklärt: „Das Ziel ist, dass so viele Läufer wie möglich den gesamten Cup mitmachen.“

Eliteläufer wie der Spitzentriathlet und Vorjahresgesamtsieger Michael Weiss haben sich bereits angekündigt. Der Fokus liegt für Sandwieser aber auf der Breite: „Wir wollen speziell auch Hobbyläufer ansprechen. Die Bewerbe sind gut geeignet, um die Form fürs Frühjahr aufzubauen.“

Schon mit einem absolvierten Lauf nimmt man automatisch an der Cupwertung teil, war man bei allen vier Läufen am Start, zählen die besten drei Ergebnisse. Auf die jeweils besten drei Männer und Frauen der Cupwertung warten insgesamt 1.000 Euro Preisgeld.

Die Übergabe erfolgt beim Finale in Melk am 23. Februar, nachdem wieder durch die Melker Au gelaufen wurde. Änderungen gibt es bezüglich der Parkplatzsituation, weil die Zufahrt zur Wachau-Arena über die Altarm-Brücke derzeit nicht möglich ist. Ausgewichen werden kann auf den Parkplatz Räcking an der B1.