LEADER-Treffen brachte viele Projektideen

Zuletzt haben sich über 20 Vertreter der LEADER-Region Wachau-Dunkelsteinerwald im Stift Göttweig zum ersten Mal in der neuen Förderperiode getroffen, um gemeinsam zu beraten, mit welchen Schwerpunkten, die Region in den nächsten fünf Jahren neue Projekte unterstützt.

Es gibt bereits viele Ideen, die man gemeinsam mit der Bevölkerung sammelte und die nun in Angriff genommen werden sollen. Diese reichen von Tourismusprojekten mit Schwerpunkt auf Wandern und Radfahren, Erhaltung des baukulturellen Erbes in der Wachau, Schaffung von Freizeitangeboten im Dunkelsteinerwald bis zur Verbesserung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen.

Knapp zwei Millionen Euro werden dafür investiert, die Mittel stammen von der Europäischen Union, dem Bund und dem Land Niederösterreich. Positiv beschlossen wurden an dem Tag bereits zwei konkrete Projekte: Die Einführung von Wachauzonen in der Gemeinde Furth und die Etablierung von Offener Jugendarbeit in der „Kulturregion Melk“.