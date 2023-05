Kampf dem Leerstand in Marbach

Das Schicksal sich leerender Ortskerne teilt sich Marbach mit einer Vielzahl anderer Gemeinden, nun sind innerhalb kürzester Zeit gleich zwei langjährige Geschäfte abhanden gekommen. Anfang vergangenen Jahres verabschiedete sich Schuster-Urgestein Alfred Spitznagl in den Ruhestand. Nun folgte Ende April die Fleischerei Rath (die NÖN berichtete). Geblieben sind leere Geschäfte und die Frage, ob neue Unternehmen ermutigt werden können, sich in der Nibelungengemeinde niederzulassen.

In Gesprächen mit den Unternehmern ist zwar eine gewisse Unsicherheit dabei, der Großteil gibt sich jedoch kämpferisch. Dabei wird auch immer wieder die Politik in die Pflicht genommen. ÖVP-Bürgermeister Peter Grafeneder versteht die Anliegen: „Wir nehmen die Problematik nicht auf die leichte Schulter und versuchen durchaus neue Geschäfte zu einem Engagement in Marbach zu animieren, leider ist dies jedoch nicht ganz einfach.“ Für die Fleischerei Rath etwa werde derzeit fieberhaft nach einem Nachfolger gesucht, passende Interessenten gebe es derzeit jedoch nicht. Traditionsbetriebe wie der Bikeshop Steindl, die Glaserei Dörr, die Konditorei Braun oder die Trafik halten schon lange die Stellung. Im Marbacher Ortskern gibt es noch einige andere Unternehmer – wie etwa eine Schneiderei, einen Friseursalon, die Agentur „Helfende Hände“, die 24-Stunden-Betreuung in den eigenen vier Wänden anbietet, eine Bank und Ärzte – der schale Nachgeschmack leerer Geschäfte bleibt jedoch.

Teuerung und Onlinehandel setzen den Betrieben zu

Der gebürtige St. Pöltner Christian Steindl etwa führt seinen Bikeshop seit 1972 am derzeitigen Standort: „Es wird immer schwieriger. Die allgemeine Teuerung und der Onlinehandel setzen uns schon zu, aber wir werden für unsere Kunden die Stellung halten“, sagt der Unternehmer. Steindl etwa setzt vermehrt auf Beratung und Service, um seine Klientel bei Laune zu halten. Die Inhaberin der Café-Konditorei Braun, Barbara Braun, die erst kürzlich vom Gourmetmagazin „Falstaff“ zu einem der zehn besten Brunchlokale Niederösterreichs gewählt wurde, kann derzeit noch keinen Kundenrückgang feststellen. Die Unternehmerin würde sich jedoch wieder eine volle Marktgasse wünschen: „Es ist schade um jeden, der weggeht. Hoffentlich siedeln sich wieder Unternehmen an. Durch unsere schönen Gassen zu spazieren und wieder volle Schaufenster zu sehen, wäre schon toll“, erklärt sie.

In eine ähnliche Kerbe schlägt Alexander Dörr von der gleichnamigen Glaserei. Auch sein Unternehmen hat in Marbach eine lange Tradition und besteht bereits seit 1919. Angeboten werden neben klassischen Glasereiprodukten auch Deko- und Geschenkartikel. Dörr würde sich wünschen, dass „den leeren Geschäften rasch wieder Leben eingehaucht wird“, er verweist jedoch auch auf eine Vielzahl von verschiedenen Branchen, die im Ort noch tätig sind.

Trafikant Marc Schadenhofer beklagt einen doch deutlichen Umsatzrückgang, den er in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Schließung von Schuhgeschäft und Fleischerei bringt. „Früher holten sich die Kunden eine Jause beim Rath und kauften dann auch gleich Zeitung und Zigaretten ein, das fällt jetzt weg“, berichtet der Unternehmer. Zudem finden Radfahrer immer weniger den Weg in den Ort, da „der Radweg an der Donaulände verläuft und immer seltener verlassen wird“, erklärt Schadenhofer weiter.

Aber es gibt auch positive Signale aus der Marktgemeinde: Eine durchaus erfreuliche Initiative setzt der Verein „Wir für Marbach“. Mit der „Kulturrauminitiative KRI“ wird im ehemaligen Gasthof Loidhold Kultur aus den verschiedensten Genres angeboten. Der Erfolg gibt den Veranstaltern rund um Andreas Sandler und Roland Loidhold recht. Die rund 50 Plätze des Gasthofs sind meist sofort ausverkauft. Derzeit finden zwei Mal im Monat Veranstaltungen statt.

Christian Steindl setzt auf Serviceleistungen und Beratung. Foto: Otto Krausam

