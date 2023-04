Bikeshop hält als letzter Fahnen hoch

Im Ortskern von Marbach, sind fast keine Geschäfte mehr zu finden. Nach der Schließung der Fleischerei Rath Ende April - die NÖN berichtete - bleiben nur noch die Trafik und der Bikeshop erhalten. Das Traditionsunternehmen besteht seit 1947 in Marbach und seit 1972 am derzeitigen Standort. Seit rund zehn Jahren führt der gebürtige St. Pöltner Christian Steindl den Bikeshop. „Es wird immer schwieriger. Die allgemeine Teuerung und der Onlinhandel setzten uns schon zu, aber wir werden für unsere Kunden die Stellung halten“ schmunzelt der Unternehmer. Er ist mit speziellen Angeboten wie der Fahrradwerkstatt, dem Fahrradverleih oder dem Dienstradleasing aber gut aufgestellt. An Wochenenden - von April bis Oktober - können Fahrräder auch beim Souvenir-Shop in Maria Taferl ausgeliehen werden. Der Verkauf der Räder hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. „Unser Hauptgeschäft sind E-Bikes, „normale“ Räder werden fast nicht nachgefragt“ erläutert der Inhaber. „Hier kommt uns die hauseigene Werkstatt zugute, weil der Servicebedarf bei Elektrorädern doch höher ist“ ergänzt Steindl. Der Radprofi hofft, dass sich in absehbarer Zeit wieder Geschäfte ansiedeln: „Das würde auch zur Attraktivierung der Gemeinde beitragen und das Überleben der verbliebenen Unternehmer sichern“.

