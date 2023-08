Nachmieter für Post-Zustellbasis in Hofamt Priel in Sicht

Die Aufregung in der Gemeinde war groß, als im Frühjahr bekannt wurde, dass die Post die Zustellbasis in Hofamt Priel schließen wird (die NÖN berichtete). Mit Ende August werden auch die letzten Reste in die Verteilerzentren Melk und Ybbs verlegt.

Das im Eigentum der Wohnbaugenossenschaft Heimat Österreich stehende Gebäude lockt aber bereits Interessenten aus anderen Branchen an.

Kurt Schmidradler, Inhaber vom Unternehmen Waldviertel Optik, zeigt Interesse an einem Teil des Gebäudes, den Rest möchte die Heimat Österreich selbst behalten. Dieser würde zur Einlagerung von Gegenständen aus Delogierungen dienen. Eingefädelt hat diesen Deal noch Hofamt Priels Altbürgermeister Friedrich Buchberger.

„Es war mir ein Dorn im Auge, dass die Post abgewandert ist, aber wir haben uns nach Alternativen umgesehen“, erklärt der ehemalige Ortschef, der mit Ende Juni sein Amt zurücklegte. (Anm.: Franz Jaschke ist sein Nachfolger).

Die Waldviertel Optik würde eine Fläche von rund 250 Quadratmeter anmieten. „Derzeit ist noch nichts unterschrieben, ich brauche noch einige Aufstellungen, etwa über die Betriebskosten die auf uns zukommen", erläutert Schmidradler.

Er betont jedoch auch, dass dieser Standort erhebliche Vorteile hätte. „Im Moment haben wir all unsere Geschäftsfelder an unterschiedlichen Standorten in der Region. Es wäre toll, alles an einem Ort vereint zu haben“, ist der Unternehmer von seinem Vorhaben überzeugt.

Die Waldviertel Optik betreibt nicht nur sieben Filialen in Niederösterreich, sondern produziert auch teilweise selbst. Diese Produktion, etwa von hand- und maßgefertigten Brillen oder Teilen für die Hörakustik soll nach Hofamt Priel verlegt werden – ebenso die hauseigene Softwareabteilung und die Logistik, wie Kurt Schmidradler gegenüber der NÖN erläuterte.