Mit dem Jahreswechsel wird die Pöchlarner Innenstadt um eine Facette ärmer. Nach acht Jahren schließt Johann Hartmann mit Anfang 2020 das Schreibwarengeschäft „Harti‘s Shop“ am Thörringplatz. „An der Frequenz und dem Umsatz liegt‘s nicht“, lässt der Inhaber wissen, „diese Entscheidung erfolgt altersbedingt.“ Vor rund 30 Jahren startete Hartmann mit einem Geschäft in Golling, 2000 folgte die Filiale in Maria Taferl. Diese bleibt weiterhin bestehen. „Ein paar Jahre machen wir noch, aber dann ist Schluss“, erklärt der ehemalige Berufsschullehrer. Interessenten für das ab 2020 leer stehende Gebäude gibt es laut Hartmann schon. Dennoch: „Fix ist derzeit noch gar nichts.“

Das Aus für den Pöchlarner Schreibwarenladen erhöht den Leerstand in der Nibelungenstadt. Damit zählt die City in naher Zukunft zwei Verluste: „Harti‘s Shop“ und die Tierarztpraxis von Andrea Mergl, die nach Krummnußbaum zieht (die NÖN berichtete).

Im Zuge des Stadterneuerungsprozesses will die Stadtgemeinde die Innenstadt genauer unter die Lupe nehmen. Momentan wird an einem neuen Konzept gearbeitet. „Dabei geht es nicht nur um Leerflächen-Monitoring, sondern um eine ganzheitliche Analyse. Damit wollen wir Pöchlarn als Wirtschaftsstandort unterstreichen“, informiert VP-Stadtchef Franz Heisler.