600 Quadratmeter Nutzfläche wurden zu wenig: Der ehemalige Kindergarten der Marktgemeinde Leiben war über die Jahre zu klein geworden. Im Juli 2019 erfolgte der Spatenstich für die neue Bildungseinrichtung, welche seit dem Vorjahr in Betrieb ist. Seither steht der Ex-Kindergarten leer – und die Gemeinde ist auf der Suche nach einer neuen Bestimmung für die Immobilie mitten im Ort.

„Ein Makler der Raiffeisen Immobilien Mostviertel unterstützt uns nun beim Verkauf. Es gibt bereits einige Interessenten für das Gebäude, aber noch keine konkrete Entscheidung. So eine große Liegenschaft kauft man schließlich nicht im Vorbeigehen“, informiert SPÖ-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz. Ganz anders hingegen gestaltete sich der Verkauf des ehemaligen Inventars. „Einiges an Einrichtung haben wir in den neuen Kindergarten mitgenommen, den Rest, etwa kleine Tische, Sesseln oder Garderoben, veräußert. Das ging alles weg wie warme Semmeln“, schmunzelt Schwarz.

Sie hofft auf eine nachhaltige Nutzung des Areals: Verschiedenes könne man in den 30 Räumen der ehemaligen Bildungseinrichtung realisieren, etwa Büros, Wohnungen oder Therapie- sowie Praxisräume.