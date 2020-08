In den Sommermonaten tummeln sich immer viele Besucher bei den Freizeitanlagen Weitenegg (Leiben) und Luberegg (Emmersdorf). Da Corona die Urlaubspläne von vielen Menschen durchkreuzt, genießt man das kühle Nass in der Region umso mehr. Wäre da nicht die „grüne Plage“: Wasserpflanzen, genannt Makrophyten, und Algen trüben den Badespaß an der Donau. Da sie entlang des Uferbereichs wuchern, stören sie die Badegäste beim Einstieg ins Wasser.

„In Wahrheit müssten wir jede Woche dahinter sein, damit man ‚ungestört‘ schwimmen gehen kann.“Leibens Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz

„Das ist die unendliche Geschichte“, seufzt Leibens SP-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz. Denn die Makrophyten, die eigentlich ein Indiz für gute Wasserqualität sind, wachsen innerhalb weniger Wochen bis zu zwei Meter. „Mitte Juli hat sich die Feuerwehr die Mühe gemacht und die Wasserpflanzen entfernt. Aber sie kommen immer wieder“, erläutert die Ortschefin. „In Wahrheit müssten wir jede Woche dahinter sein, damit man ‚ungestört‘ schwimmen gehen kann.“

Diese Erfahrung hat auch jüngst Emmersdorfs Bürgermeister Richard Hochratner (Liste „Bürgernahes Emmersdorf“) gemacht. „Wir sind in Weitenegg mit dem Boot gefahren und das Ruder bleibt in den Pflanzen regelrecht stecken. Aber auch in Luberegg haben wir dieses Problem“, erzählt er.

Bürgermeisterin Schwarz würde sich wünschen, dass hier die Viadonau aktiv werden würde. „Wir als Gemeinde haben den Uferbereich ja nur gepachtet“, meint sie.

Nachgefragt bei der Viadonau verweist Pressesprecher Christoph Caspar darauf, dass die Viadonau hier nicht zuständig sei. „Die Gemeinde hat entsprechende Flächen gepachtet und entscheidet somit über allfällige Mäharbeiten. Diese sind nicht von der Viadonau durchzuführen“, informiert er auf NÖN-Anfrage.