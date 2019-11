Elf SP-Mandatare treffen im Leibener Sitzungssaal momentan auf acht VP-Gemeinderäte. Das soll sich, geht es nach der frisch gegründeten Grünen-Ortsgruppe, im Jänner ändern. Erstmals steigen die Grünen in Leiben im Zuge der Gemeinderatswahl im Jänner in den Polit-Ring. „Grünes“ Potenzial in der Gemeinde im Südlichen Waldviertel ortet Barbara Gasner, Sprecherin der Ortsgruppe und Erstgereihte auf der Kandidatenliste, allemal.

Mehr Transparenz, mehr Bürgernähe und das Aufbrechen von alten Strukturen versprechen die Leibener Grünen. Besonders die befürchteten Konsequenzen für die Gemeinde , falls die Firma Jungbunzlauer ihre Pläne um die Zitronensäurefabrik in Bergern in die Tat umsetzt, gaben Anstoß zur Kandidatur. Die finale Kandidatenliste ist momentan noch im Entstehen, wie Gasner berichtet: „Mit weiteren Interessenten werden noch Gespräche geführt.“