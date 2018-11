Bereits zu Beginn des vergangenen Jahres entschied sich der Gemeinderat für einen Neubau des Kindergartens. Es folgten unzählige Finanzierungs- und Konzeptgespräche – die Vorstellung und der finanzielle Rahmen wollten nicht zusammenpassen.

Nach langem Warten war es in der letzten Woche so weit: Die Gemeinde erhielt vom Land NÖ die mündliche Förderzusage. In der vergangenen Gemeinderatssitzung starteten die Mandatare daher bereits mit der ersten Ausschreibung. „Wir wollen den Bau mit einem Generalunternehmen durchführen“, erklärt SP-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz.

Altes Gebäude wird nach Umzug verkauft

Ging die Gemeinde im Voranschlag 2018 von 1,9 Millionen Euro aus, belaufen sich die Kosten laut Schwarz jetzt auf rund 2,4 Millionen Euro.

Aktuell befinden sich im Kindergarten zwei Gruppen, daneben befindet sich ein mobiler Kindergarten mit einer weiteren Gruppe. Das neue Kindergarten-Gebäude wird künftig auf der anderen Seite des Areals sein. Dazu wurde bereits im Vorfeld ein weiteres Grundstück angekauft. Nach dem Umzug versucht die Gemeinde, das bestehende Gebäude zu verkaufen.

Bereits im Frühjahr erfolgt der Spatenstich für das Millionen-Projekt. Schwarz rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Damit verfügt der Kindergarten im Jahr 2020 über drei Gruppen und eine Tagesbetreuung.