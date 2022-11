Krampusse sind wieder im Anmarsch

Teuflisch geht es am 26. November wieder in Leiben zu: Das Waldviertler Krampusspektakel des Krampusvereins Leiben geht nach der Veranstaltungspause in die dreizehnte Runde.

Derzeit stecken die knapp 80 Mitglieder des Vereins in den Vorbereitungsarbeiten zum Spektakel, erklärt Obmann Martin Wiesenbacher. „Gerade wird die Geschichte geschrieben und aufgenommen, die dann zu hören ist. Und jetzt fangen wir an, die Plakate zu verteilen“, schildert er einige Tätigkeiten, die nun anstehen. Die Vorfreude auf das diesjährige Spektakel sei jedenfalls groß, mitunter auch, weil man die Veranstaltung im Vorjahr kurz vor knapp absagen musste: „Wir hatten alles geplant, mit der 3-G-Regelung hätten wir es sogar machen können, aber dann kam die Änderung auf 2-G und dann ging es nicht mehr“, erinnert er sich.

Dafür gehe man heuer mit vollem Elan in die Veranstaltung und holt zudem zwei DJs an Bord. Zehn Gastgruppen werden auftreten, eine Feuershow und der Auftritt des Vereins stehen an − und auch die Kindergruppe darf zeigen, was in ihnen steckt.

Nachwuchs lässt derzeit etwas auf sich warten

Die Mitgliederzahl sei seit der Gründung des Vereins im Jahre 2007 gleichbleibend. In den vergangenen Jahren sei aber eine Vielzahl des Nachwuchses zu den Erwachsenen gewechselt. „Wir haben hier eine kleine Flaute“, erklärt Wiesenbacher.

Die Mitglieder seien aber guter Dinge und wollen dies beim 13. Waldviertler Krampusspektakel zur Schau stellen. Ab 17 Uhr geht es im Meierhof in Leiben los, rund 150 Perchten und Hexen warten auf zahlreiche Gäste. Danach lädt der Verein zur Aftershowparty.

