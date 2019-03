Rund eineinhalb Meter misst das Loch, das ein herabstürzender Fels Ende des Vorjahres in ein Haus in Weitenegg gerissen hat. Glück im Unglück: Das Gebäude steht seit längerer Zeit leer. „Nicht auszudenken, was passieren hätte können. So ein Felssturz ist absolut tödlich“, ist sich SP-Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz sicher. Da dort niemand wohnt, blieb der Schaden auch wochenlang unbemerkt. Seitdem ist das Gebäude bis auf Weiteres gesperrt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Fels aus der Weitenegger Steinwand gelöst hat. Ein paar Häuser weiter betreibt die Familie Gruber ihr Wirtshaus. Immer wieder krachten kleinere Steine herunter. Vor vier Jahren richtete ein größerer erheblichen Schaden an. „Ein Fels zerstörte Teile des Dachs. Nach diesem Vorfall wurde der Bereich über uns mittels Anker und Netzen gesichert. Wir hoffen, dass diese Gefahr nun gebannt ist“, erzählt Hans Gruber.

Welche Maßnahmen die Gemeinde im Bereich des nach wie vor gesperrten Hauses ergreift, ist noch offen. Tatsache ist, dass eine Lösung drängt. Mehrere Klötze lockern sich aufgrund der Witterung und drohen, beim nächsten Frost abzustürzen. „Laut den Experten ist die Situation in den Sommermonaten sicher. Bis zum Winter müssen wir uns überlegen, wie wir vorgehen“, erklärt die Ortschefin. Geologen des Landes Niederösterreich untersuchen momentan die Gesteinsbrocken und den Zustand der „Wackelkandidaten“ hoch oben auf der Wand. Ein Gutachten folgt, danach werden die nächsten Schritte gesetzt.

Kosten für Sicherung im fünfstelligen Bereich

Die herabstürzenden Felsen reißen auch ein Loch in die Gemeinde-Finanzen Leibens. Das Projekt zur Sicherung der Steine ist kostspielig: Wie Schwarz berichtet, wird es mit mehr als 10.000 Euro beziffert. „Es ist aber unbedingt notwendig“, stellt die Bürgermeisterin gegenüber der NÖN klar. Für die Sofortmaßnahmen, sprich der Entfernung der kleineren Steine und Abdeckung des Loches, griff die Gemeinde bereits in die Tasche. Der Kostenanteil der Kommune belief sich auf 1.750 Euro. „Wie wir weitervorgehen, wird sich nach dem Gutachten zeigen“, meint die Ortschefin.