Statt Euromillionen-Gewinn folgte Anzeige.

Groß war die Freude bei einer 43-Jährigen aus Leiben über einen Euromillionen-Gewinn in fünfstelliger Höhe. Nach der vermeintlichen Gewinnmeldung per Telefon, meldete sich am darauffolgenden Tag ein Sicherheitsbeamter um die Geldübergabe zu besprechen. Er kündigte sein Erscheinen noch am Tag des Anrufes an und gab an, in Begleitung einer Notarin zu erscheinen. Die Kosten für die Notarin müsse allerdings die Gewinnerin erstatten, erklärte der vermeintliche Sicherheitsbeamte. Zu diesem Zweck möge das Opfer bei der Post sogenannte "BITPANDA"-Gutscheine erwerben. Kurz vor der Geldübergabe meldete sich der Mann nochmals bei der Leibenerin und entlockte ihr dabei die Codes der Wertgutscheine.

Am Ende folgte statt eines großen Gewinnes eine Anzeige bei der Polizeiinspektion. Ähnliche Fälle soll es in den letzten Wochen bereits mehrere in Österreich gegeben haben.