Neues aus dem Punktmauswald: Gollingerin präsentiert neues Kinderbuch

Viele Nächte saß Bettina Planyavsky zuletzt am Schreibtisch. Vier Monate arbeitete die Gollingerin an der „Erbsenpunktmaus“, das hieß konkret: Schreiben, illustrieren, korrigieren, neu entwerfen, neu ansetzen, perfektionieren. „Das war natürlich viel, aber ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich bin seit 20 Jahren Illustratorin, aber das Kinderbuchschreiben ist so ein Herzensprojekt geworden. Genau das hat mir in meinem Leben gefehlt.“

„Die Erbsenpunktmaus – Die unglaubliche Verwandlung“ ist ihr zweites Buch aus dem „Punktmauswald“. Ihr erstes Werk, „Die Honigpunktmaus“, veröffentlichte Planyavsky im Vorjahr, es wurde auch ins Ukrainische und Russische übersetzt sowie im Zuge eines Hilfsprojektes ins Kriegsgebiet und in die Auffangzentren in Österreich geliefert (die NÖN berichtete). „Das Feedback damals war wundervoll“, erinnert sich die Autorin zurück.

„Die Erbsenpunktmaus“ wird – anders als zuvor „Die Honigpunktmaus“ – nur auf Deutsch erscheinen. Und zwar diesen Samstag, 1. April, wie Planyavsky informiert. „Das Kinderbuch ist in allen gut sortierten Buchläden zu finden, in der Region etwa in der Buchhandlung Schubert in St. Pölten oder der Wieselburger Buchhandlung Fragner. Natürlich kann man es auch überall bestellen.“ Fans der „Punktmaus“-Reihe können übrigens auch auf ein drittes Werk hoffen: Es soll den Titel „Himbeerpunktmaus“ tragen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.