Stift Melk Teil von Ausstellung im Dommuseum in St. Pölten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Derzeit läuft im Museum am Dom in St. Pölten die Ausstellung „Europa, wer bist du? Menschen, Mächte, Mythen“. Die Ausstellungsstücke werden nun um zwei weitere Objekte ergänzt, die das Stift Melk als Leihgabe zur Verfügung stellt.

Bei den zwei Objekten handelt es sich um die Figur „Bettelweib“ und das Modell einer Dampfmaschine. Ersteres Exponat stammt aus dem 18. Jahrhundert und besteht aus Elfenbein sowie Holz. Die Figur ist Sinnbild für das Bettlertum, dem viele bäuerliche Familien dieser Zeit angehörten, da sie am Existenzminimum lebten. Das Modell einer Dampfmaschine ist der Zeit der Industrialisierung zuzuschreiben. Es stellt eine Dampfmaschine dar, wie sie damals den Transportbereich und die Lebens- sowie Arbeitsbedingungen der Menschen maßgeblich veränderte.

Europäische Geschichte im Vordergrund der Schau

Über das Jahr hinweg beschäftigt sich das Museum am Dom mit der Geschichte von Europa. Die Ausstellung wurde thematisch in drei Teile gegliedert. Im Frühjahr und im Sommer sind die ersten beiden Teile bereits gelaufen. Nun geht die Ausstellung in ihre letzte Runde. Der dritte Teil läuft unter dem Thema „Europäische Entdeckungen & Erfindungen“.

Die Figur „Bettelweib" kann unter anderem im Herbst im Museum am Dom bewundert werden. Foto: Foto Stift Melk/Bracher

Die Ausstellung soll die jeweilige Geschichte der Erfindungen und Entdeckungen darstellen. Thematisch passen die beiden Leihgaben des Stifts Melk dazu, weshalb die Entscheidung nach erstmaliger, persönlicher Begutachtung durch die Direktorin des Museums am Dom auf die beiden Objekte fiel. Der Leiter des Archivs, Pater Ludwig Wenzel, und Mitarbeiterin Dominika Kalteis freuten sich, dass aus der Vielzahl zwei der vielen Objekte zum Thema der Ausstellungen passten und so „im Blick der Öffentlichkeit stehen können“.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.