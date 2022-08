Flutlichtanlagen im Bezirk Melk: LED-Umstieg in Schritten

Werbung

Da geht einem das Licht auf. Insgesamt 28 Fußballvereine, die beim Landesverband gemeldet sind, zählt der Bezirk Melk. Und allesamt besitzen zumindest trainingstaugliches Flutlicht. Nicht jeder Klub hat die Kommissionierung für die Meisterschaft. So auch in Ybbs, wo Partien in der 2. Landesliga West in der heimischen Wüster-Strom-Arena noch ohne Flutlicht auskommen müssen. Dafür wechselte der ASK seine alten Flutlichter am Trainingsplatz in der Breiten auf neue LED-Scheinwerfer aus. Geschehen im Frühjahr. „Wir wollten damit einerseits die Strahlkraft der Fluter erhöhen und zudem die Energiekosten senken“, erklärt Obmann Christian Eplinger.

Loosdorf rüstet auf Hauptplatz um

Der Trainingsplatz erstrahlte schon im hellen Licht. Wie es sich jedoch auf die Stromkosten auswirkt, dafür fehlen noch die Vergleichswerte. „Vor allem durch die Steigerung des Strompreises werden wir wahrscheinlich auf den gleichen Betrag wie im Vorjahr kommen“, erwartet Eplinger. Einen teilweisen Umstieg hat der 2. Klasse-Verein Yspertal schon hinter sich. Schritt für Schritt wurden die Fluter am Trainingsplatz auf LED-Fluter ausgetauscht. „Natürlich ist es stromsparender“, sagt Sektionsleiter Gerald Götsch. Eine Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Hauptspielfeld stand zuletzt auch im Raum. „Aber aufgrund der derzeitigen Situation glaube ich nicht, dass es sich realisieren lässt“, steigt Götsch auf die Euphoriebremse. Da sind die Verantwortlichen beim 1. Klasse West/Mitte-Verein Loosdorf schon einen Schritt weiter. Diese haben sich dazu entschlossen, eine neue Flutlichtanlage auf dem Hauptfeld zu installieren. Dabei wird auf LED gesetzt. Im gleichen Zug wurde die Anlage am Trainingsplatz ausgewechselt.

Damit sorgt der Verein für die Zukunft vor: Laut eines Vorstandsbeschlusses des Niederösterreichischen Fußballverbandes vom Mai liegt „das Problem“ nicht bei den neu zu errichtenden Flutlichtanlagen, sondern bei den Altanlagen, die dann aufgerüstet werden sollten. Ab dem Spieljahr 2023/24 gilt für Neuanlagen 200 Lux (Mittelwert). Zudem müssen bestehende Anlagen 150 Lux vorweisen.

