Kommendes Frühjahr ist es so weit: Anfang Mai wird der Spatenstich für die Caritas-Werkstatt in Mank erfolgen, bis zum Frühjahr 2021 soll sie fertiggestellt sein. Insgesamt 2,9 Millionen Euro betragen die Kosten für das soziale Projekt, 35.000 Euro davon wurden bei der Aktion „Licht ins Dunkel“ gesammelt.

Auf dem 3.000 Quadratmeter großen Grund im Gewerbegebiet wird der Komplex entstehen, der auf 1.100 Quadratmetern Menschen mit Behinderungen vielfältige Möglichkeiten bietet. Im vorderen Bereich wartet ein Geschäft, in dem einerseits in der Werkstatt gefertigte Artikel wie Weihnachts- oder Ostergeschenke und andererseits in der hauseigenen Küche zubereitete Bio-Produkte verkauft werden.

Sowohl durch die Herstellung der Waren als auch durch deren Verkauf erlernen die Klienten wichtige Fähigkeiten wie soziale Kompetenz, Pünktlichkeit und Genauigkeit. Dies geschieht auch in einem eigenen Bereich für Industriearbeit, wo beispielsweise aus Gummibändern Motorenaufhängungen für die deutsche Automarke BMW hergestellt werden.

„Arbeit, die in weiterer Folge gebraucht wird“

Die betreuten Menschen trainieren damit, wieder in der Berufswelt Fuß zu fassen. „Das Wichtigste ist, dass die Beschäftigung einen Sinn hat, dass es eine sinnvolle Arbeit ist, die in weiterer Folge gebraucht wird“, erklärt Christian Gessl, Caritas-Fachbereichsleiter Arbeit.

Das dritte Standbein der künftigen Werkstatt ist die Betreuung von Menschen mit Behinderungen mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf. Hier kommt auch dem weitläufigen Garten große therapeutische Bedeutung zu.

Große Bedeutung hat dabei auch das Thema Barrierefreiheit. „Es wird alles auf einer Ebene sein“, spricht Gessl einen Aspekt der Barrierefreiheit an.

Der neue Standort in Mank hat dabei eine weitere zusätzliche Funktion: Er entlastet die Caritas-Werkstatt in St. Leonhard. 40 Klienten sollen insgesamt betreut werden, 29 davon werden von der Nachbargemeinde übernommen.