Happy End nach „Bauer sucht Frau International“: Es hat gefunkt!

Die lange Suche ist vorbei: Johannes Höfinger schwebt auf Wolke 7. „Es ist offizell: Florian und ich sind ein Paar“, strahlt der Weitener Pferdebauer.

Bei der ATV-Show „Bauer sucht Frau“ wollte es nicht klappen, im zweiten Anlauf schon. Im Rahmen von „Bauer sucht Frau International“ lernte er nun seinen Flo kennen. Erstmals gefunkt hat es zwischen den beiden im Whirlpool, nach dem ersten Kuss im kühlen Nass war es um die beiden geschehen. In der Vorwoche wurde das Finale der Staffel ausgestrahlt, bis dahin musste das junge Glück ihre Liebe geheimhalten. „Nun darf ich es endlich der Welt verkünden: Ja, ich habe einen Schatz gefunden!“, schrieb Höfinger eine Liebeserklärung auf Social Media. Dass viele mit dem Weitener mitfieberten, zeigt sich in den Rückmeldungen: Über 1.000 Menschen „likten“ das Posting, über 120 User gratulierten dem Paar in den Kommentaren. Johannes' „Mr. Right“ ist schon in Weiten eingezogen, er habe sich schon „toll eingelebt“. „Danke an 'Bauer sucht Frau' für dieses Erlebnis und dieses Geschenk, das ohne euch nie möglich gewesen wäre“, so Höfinger.

