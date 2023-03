Neues aus dem Manker Beserlpark

Vergangene Woche präsentierte der Kulturverein Beserlpark das neue Line-Up für das 28. Beserlpark-Festival im Juli. Wie in gewohnter Manier decken die Künstlerinnen und Künstler alle möglichen Musikgenres ab, die zum Tanzen und Feiern einladen. So wird das Wochenende am Donnerstag, 27. Juli, von Melker Musiker Jakob Kammer mit dem Projekt „Knecht Albrecht“ aus dem Rap-Genre eröffnet. „Als Vertreter des deutsprachichen Storytellings bringt er mit Sarkasmus, Wortgewandtheit und Energie seine persönlichen Erfahrungen und Gesellschaftskritik auf die Bühne“, sagt Elisabeth Schreiner, Miveranstalterin des Festivals. Direkt im Anschluss begeistert Verena Koppensteiner aus Steinakirchen mit ihrem Solo-Projekt „Ivery“ die Fans.

Aber nicht nur regional, sondern auch international bringt das Kultirfestival die Menschen zusammen. „Wir haben auch Bands aus Deutschland und sogar aus den USA bei uns in Mank“, sagt Schreiner. So zum Beispiel „SiEA“ aus München und „Blaqrock“ aus Chicago.

Neuer Vorstand beim Kulturverein

Nach acht Jahren an der Spitze des Kulturvereins Beserlpark übergab Markus Lechner das Zepter an Armin Mahmoodzadeh. Als Stellvertreterin steht Elisabeth Schreiner zur Seite. Karl Umgeher ist neu in der Runde: Er wird als Stellvertreter Rechnungsprüfer Gregor Sandler unterstützen.

