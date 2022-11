Startschuss für Benefizadventkalender in Pöchlarn

Bereits zum neunten Mal stellen die Mitglieder des Lionsclubs Pöchlarn-Melk den beliebten Benefiz-Adventkalender auf die Beine.

Preise im Gesamtwert von über 15.000 Euro sind dieses Jahr in den 24 Kalenderfenstern enthalten. „Der Reinerlös aus dieser Kalenderaktion wird für die Unterstützung in Not geratener Menschen und Familien aus unserer Region verwendet“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Die künstlerische Gestaltung des Kalenders obliegt dieses Jahr Vanessa Kospach: Der freundliche Schneemann der kreativen Schülerin der Neuen Mittelschule Loosdorf ziert das Cover.

Die Verteilung der über 6.000 Stück verkauften Kalender erfolgt nun an die zahlreichen Geschäfte, Firmen und Sponsoren und wird auch in etlichen Geschäften zu finden sein. Erstmalig werden Mitglieder des Lionsclub Kalender zusätzlich in verschiedenen Einkaufszentren direkt zum Verkauf anbieten: Diesen Freitag, 18. November, sowie Samstag, 19. November, bei Billa Plus in Melk sowie am Freitag, 25. November, und am Samstag, 26. November, in den Einkaufszentren Eurospar Prauchner in Pöchlarn, beim Zentrum Kauf-ein in Ybbs und am Samstag, 26. November, im EKZ Centrum in Ruprechtshofen.

