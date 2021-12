Tischlerei Melk: Sehnsucht nach Kultur spürbar

Der Lockdown machte den Verantwortlichen der Tischlerei Kulturwerkstatt einen Strich durchs Herbstprogramm. Neun Events mussten abgesagt werden.

Bevor die Tischlerei in die Weihnachtspause geht, stehen – nach aktuellem Stand, dass der Lockdown (für Geimpfte) mit 13. Dezember endet – noch drei Veranstaltungen am Programm: das Konzert „Keine Angst“ mit Katharina Strasser, das Kindertheater „Bunter Haufen“ sowie Omar Sarsam mit „Oh du Andere“. Kunden, die Karten für Events, die dem Lockdown zum Opfer gefallen sind, gekauft haben, können sich aussuchen, ob sie eine Gutschrift erhalten oder den Kaufpreis rückerstattet bekommen. Um Ersatztermine sei man bemüht.

Ende November erfolgte bereits der Verkaufsstart fürs Frühjahrsprogramm. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation sei eine gewisse Zurückhaltung beim Kartenkauf bemerkbar – damit haben die Verantwortlichen aber ohnehin gerechnet. Zwei Events sind allerdings bereits ausverkauft: das Kabarettprogramm der Kernölamazonen und das Konzert von Edmund. Für ein weiteres Event im Rahmen des Frühjahrsprogramms sind bereits viele Plätze vergriffen: Wer noch beim allerersten Pub-Quiz in der Tischlerei, moderiert von Austrofred, dabei sein will, muss also schnell sein!

Alle Infos zur Tischlerei und dem Spielplan gibt‘s unter www.tischlereimelk.at