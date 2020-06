Mitte Mai verließen die vorerst letzten beiden Corona-Patienten die Coronastationen 3 und 5 am Landesklinikum Melk die Stationen. Zwar sind derzeit wieder vier Corona-Patienten stationär aufgenommen, aufgrund der allgemein guten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wird es am Melker Klinikum aber weitere Schritte zur Lockerung und zur Rückkehr in den Alltag geben, womit auch Besuche wieder vermehrt möglich sein sollen.

Wie bereits berichtet erfolgt der Zugang für Besucher über eine Sicherheitsschleuse beim Haupteingang, das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken ist Pflicht. „Beim Eingang soll das eingesetzte Personal anhand einer Checkliste Rückschlüsse ziehen, ob eine Covid-19-Erkrankung vorliegt“, betont der Sprecher der Landesgesundheitsagentur Bernhard Jany.

Der Besucher muss den direkten Weg zur Besuchs- oder Patientenzimmer wählen, und sich bei der jeweiligen Abteilung melden, damit diese einen Überblick über die aktuellen Besuchszahlen hat. Zwar gelten weiterhin die normalen Besuchszeiten, der individuelle Besuch kann aber gegebenenfalls eingeschränkt werden. So gelten für 3-Bett-Zimmer eine Besuchszeit von 15 Minuten, für ein 1-Bett-Zimmer von 30 Minuten. „In den Patientenzimmern ist ein Abstand von einem Meter zwischen den anwesenden Personen einzuhalten. Daher kann es notwendig sein, eine maximale Besucheranzahl pro Zimmer vorzugeben“, betont Jany.

Zukunft von Station 3 weiterhin ungewiss

Nach der Vorreiterrolle des Melker Landesklinikums als erstes Corona-Schwerpunktkrankenhaus in Niederösterreich wurden vergangene Woche auch Gespräche über die Zukunft der bis zum Ausbruch der Pandemie leer stehenden Station 3 geführt. Jany bestätigt derzeit zwar die Gespräche, zu etwaigen Entwicklungen will er sich aber zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht äußern.