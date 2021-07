Es hat sich etwas getan am Friedhof in Gansbach. Denn im Mai musste der Mammutbaum, der mit einer stolzen Höhe von über 20 Metern über der Region thronte, weichen.

„An dieser Stelle hat der Baum nun endlich genug Platz um wachsen und gedeihen zu können.“ Bürgermeister Franz Penz

Aber neues Grün kommt: Jetzt erfolgte die Ersatzpflanzung für den entfernten Mammutbaum, und zwar in Form eines neuen Mammutbaumes und zwei Lenden, entlang eines beliebten Spazierweges. „An dieser Stelle hat der Baum nun endlich genug Platz um wachsen und gedeihen zu können. Wir freuen uns, wenn die gesetzten Bäume groß genug, sind damit wir im Schatten darunter verweilen und die schöne Gegend genießen können“, betont Bürgermeister Franz Penz (ÖVP).

In den nächsten Wochen sollen noch die Wiese angelegt und ein Bankerl zum Rasten aufgestellt werden. Für Grünen-Gemeinderat Franz Hahn – die Grünen setzten sich vehement, aber vergebens für den Erhalt des Mammutbaumes ein – ist die Ersatzpflanzung ein „erster Schritt in die richtige Richtung“, allerdings: „Für ein vernünftiges Begrünungskonzept in Gansbach sind noch viele weitere Schritte notwendig.“

„Der Baum stand am falschen Platz“ Franz Penz

Für den Bürgermeister war die Fällung die einzig richtige Lösung: Schätzungen zufolge hätte schließlich eine sechsstellige Summe in die Hand genommen werden müssen, um den Baum sicher zu erhalten. Damit wären aber Nachbarrechte nicht gelöst und die absolute Sicherheit dennoch offen geblieben. „Den Mammutbaum zu entfernen, war für alle Beteiligten keinesfalls Freude oder Spaß, früher oder später aber eine unausweichliche und daher richtige Entscheidung. Der Baum stand am falschen Platz“, betont Penz.