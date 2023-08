Erste Pläne für neue Filiale von Postpartner in Ybbs

Mitte Mai wurde die Ybbser Postfiliale bei der Regulierungsbehörde aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation zur Überprüfung eingereicht. Laut Gesetz darf eine Postfiliale nur dann geschlossen werden, wenn diese zumindest über zwei Jahre rote Zahlen aufweist. Das Ergebnis der Überprüfung: Spätestens Ende des Jahres wird die vorletzte Post-Filiale im Bezirk, die letzte befindet sich in der Bezirkshauptstadt Melk, Geschichte sein.

Damals konfrontiert mit der Schließung reagierte SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner mit Unverständnis – und Kritik an der Post: „Unsere Filiale wurde seit Jahren kaputt gespart.“ Schachner versprach Widerstand und das Gespräch mit der Post zu suchen, um für die Ybbserinnen und Ybbser eine bestmögliche Lösung zu finden. Die Post wiederum führte seit damals Gespräche mit möglichen Postpartnern, bei der Suche nach einem adäquaten Postpartner beteiligte sich die Stadtgemeinde mit Schachner ebenso.

Wie die NÖN erfuhr, dürfte sich ab Oktober zu den 27 Postpartnern in den 40 Gemeinden ein weiterer hinzufügen. In der ehemaligen Elektrofiliale Gamsjäger beim Kreisverkehr der B25 zur Wiener Straße soll dieser einziehen. Der künftige Betreiber will aktuell die Eröffnung der Postpartner-Stelle sowie die Eröffnung seines neuen Geschäftes aber noch nicht offiziell bestätigen. Verträge sind aktuell

nicht unterschrieben„Noch sind die Verträge mit der Post nicht unterschrieben“, ist der Postpartner noch vorsichtig. Optimistisch zeigt sich auch Schachner: „Ich freue mich, dass meine Bemühungen in dieser Angelegenheit erfolgreich sind. Ich bin überzeugt, dass wir demnächst die ideale Lösung in Sachen Post offiziell vorstellen werden können, sodass auch in Zukunft Postservices in Ybbs im gewohnten Ausmaß verfügbar sein werden.“

Bei der Post will man die Entscheidung nicht kommentieren. Bezüglich eines Post-Partners sei man aktuell in Gesprächen, vor einer endgültigen Unterschrift kann aber keine offizielle Auskunft erteilt werden, teilt eine Post-Sprecherin auf NÖN-Anfrage mit.

Bezüglich der geplanten Post-Schließung noch nicht geschlagen geben will sich der Ybbser SPÖ-Nationalratsabgeordnete Alois Schroll. Er führt aktuell Gespräche auf „höchster Ebene“ um den Post-Standort in Ybbs zu erhalten. „Die Gespräche sind noch nicht beendet. Die Post prüft derzeit nochmals, ob die Schließung vollzogen wird“, betont Schroll. Für ihn sei der Erhalt einer vollwertigen Post-Filiale für Ybbs immens wichtig: „Ich will verhindern, was die ÖVP in NIederösterreich immer propagiert – das Aushöhlen des öffentlichen Raums durch Schließung von Post- und Polizeistationen sowie von Bankomatstandorten.“