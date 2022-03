Kontrolle bei P&R-Anlage in Melk

Jahrelang wurde für den notorisch überlasteten Park&Ride-Parkplatz beim Melker Bahnhof eine Lösung gesucht. Jetzt ist sie gefunden: Mit Schulbeginn im September erhält die Park&Ride-Anlage eine deutlich bessere Überwachung. So wird bei der Einfahrt auf den Parkplatz das Kennzeichen mittels eines Kennzeichenerkennungssystems gescannt, bei der Ausfahrt muss ein gültiges Ticket des benutzten öffentlichen Verkehrsmittels eingescannt werden. Passiert dies nicht, droht eine Verwaltungsstrafe von 50 Euro. Ein entsprechendes Pilotprojekt in St. Valentin läuft bereits seit April des vergangenen Jahres sehr gut an. Neben Melk wird das neue System mit Schulbeginn auch in Amstetten eingeführt. Zu Beginn der Einführung wird es allerdings eine Übergangszeit geben. Gestraft wird frühestens ab dem Jahreswechsel 2022/23, davor ist eine breite Informationskampagne geplant.

Der Schritt in der Bezirkshauptstadt wurde notwendig, da seit der Einführung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone in Melk immer mehr Innenstadt-Besucher auf die kostenlosen Parkplätze beim Bahnhof auswichen.

ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann verhandelte in den vergangenen Jahren intensiv mit den ÖBB, um endlich eine zufriedenstellende Lösung für die Melker Pendler zu finden. Immer wieder wurde dabei betont, dass Melk bei der Ausrollung des neuen Systems vorrangig behandelt wird. Durch die Einführung des Wiener Parkpickerls ist die Stadt zuletzt aber zurückgereiht worden, Städte wie Korneuburg erhielten den Vorrang. „Ich bin froh, wenn alles umgesetzt werden kann. Das Problem war bekannt und ist künftig hoffentlich gelöst“, ist Kaufmann zuversichtlich.

Die Kosten für die Errichtung der Parkraumüberwachung teilen sich die ÖBB und das Land NÖ. Die Stadt muss 25 Prozent der laufenden Betriebskosten übernehmen. Noch vor dem Sommer soll das neue System für die P&R-Anlage im Melker Gemeinderat beschlossen werden.

