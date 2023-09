Ybbs: Das ist die neue Post-Partnerin

Das ging ja jetzt wirklich schnell. Vor einer Woche betonte SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner gegenüber der NÖN noch, dass sie überzeugt sei, „demnächst eine Lösung in Sachen Post“ vorstellen zu können. Das „Demnächst“ der Vorwoche wurde zu einem „Jetzt“. Die Stadtgemeinde präsentiert die Post-Partnerin: Christine Prochaska.

Am Montag, 16. Oktober, öffnet die Firma Dekoelfe GmbH im ehemaligen Gamsjäger-Geschäft in der Wiener Straße 55 ihr Deko-Geschäft samt neuer Post-Partner-Filiale in Ybbs. Aus Pöchlarn kennt man ihr Konzept schon: Prochaska führt dort schon länger einen Laden und fungiert als Post-Partnerin. Sie hat demnach also auch schon Erfahrung in diesem Business.

Schrolls Kampf um die Ybbser Postfiliale geht trotzdem weiter

„Mit der Firma Dekoelfe ist es gelungen, einen erfahrenen Postdienst-Betreiber zu gewinnen. Ich wünsche unserem neuen Post-Partner in Ybbs viel Erfolg!“, freut sich die Stadtchefin, die sich um eine Lösung der „Causa Post“ bemühte. Zur Erinnerung: Mitte Mai wurde die Post bei der Regulierungsbehörde aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation zur Überprüfung eingereicht. Als Ergebnis wurde die drohende Schließung verkündet. Nun gibt's – laut der Stadtgemeinde – bereits ein Datum dafür: Freitag, 13. Oktober. Alois Schroll will das aber nicht hinnehmen.

Der Ybbser SPÖ-Nationalratsabgeordnete betont, dass Schachner und er immer gemeinsam für den Erhalt der Post gekämpft haben, es aber klar sei, dass sie als Bürgermeisterin auch einen „Plan B“ betreffend der Versorgung brauche. Sein Kampf um die Post geht aber weiter – das sei „seine Aufgabe als Bundespolitiker“: „Ich sehe es einfach nicht ein, dass die größte Stadt im Bezirk ihr Postamt verlieren soll.“