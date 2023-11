Desolat, alt und viel zu klein: Willkommen im FF-Haus des Schreckens

Ja, heute ist Halloween, da wartet Schauriges an jeder Ecke. Aber: Der Zustand des FF-Hauses der Gossamer Florianis gruselt einen das ganze Jahr über. Die Mängelliste ist lang – kein Wunder, der aktuelle Stützpunkt ist desolat, alt, viel zu klein – und war eigentlich auch nie als FF-Haus vorgesehen.

„Eröffnet wurde das Gebäude in den 90er-Jahren – und zwar eigentlich als zusätzliche Garage mit Lagermöglichkeit“, sagt Markus Riegler. Der Gossamer Kommandant redet viel und lacht laut. Er und seine Truppe lassen sich von den Bedingungen hier weder unterkriegen noch die Laune vermiesen, so viel steht fest.

Meister im Platzsparen, Schlichten, Verrenken und Vorbeizwängen

Die Gossamer Wehr lud vergangene Woche zum Tag der offenen Tür und zeigte dabei, warum der Ist-Stand kein Zustand mehr ist. Der ursprüngliche Stützpunkt der FF war beim alten Gemeindeamt, doch dann wurde dort der Platz zu knapp. Dann kam 1993 die zusätzliche Garage ein paar Straßen weiter. Doch dann wurde wieder der Platz zu knapp – und die Gossamer Florianis krempelten die Ärmel hoch. „Der gesamte Zubau wurde zu 100 Prozent in Eigenregie umgesetzt“, schildert Riegler.

Zwischen Fahrzeug und Garagentor ist nicht mal ein Meter Platz. Aufgrund der beengten Situation sei ein „gefahrloses Ausrücken" nicht mehr möglich. Foto: Denise Schweiger

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, doch das Feuerwehrwesen veränderte sich über die Jahre kontinuierlich – alleine in Sachen Ausrüstung. In Gossam bewies man stets Flexibilität, und zwar im doppelten Sinn. Die Florianis sind etwa mittlerweile Meister im Platzsparen und im Schlichten, aber auch im Verrenken und Vorbeizwängen. Das Tanklöschfahrzeug zum Beispiel ist so gut wie genauso breit wie die Garage, zwischen dem Wagen und dem Tor ist nicht mal ein Meter. Heult die Sirene oder surrt der Pager, müssen sich die Florianis zudem direkt neben den Autos umziehen. Einen anderen Standort für die Garderobe als in der nassen und kalten Garage im Erdgeschoß gibt’s nun einmal nicht.

Durch die beengte Situation sei laut Verwalter Stefan Hinterndorfer aber auch ein „gefahrloses Ausrücken“ nicht möglich. „Gerade wenn’s bei einem Einsatz hektischer zugeht“, könne es da schnell ins Auge gehen. „Wir stehen halt auch immer mit einem Fuß auf der Straße“, fügt Riegler hinzu. Und auch dort wird der Platz mitunter knapp. Die Parksituation um den aktuellen Stützpunkt ist laut Mängelliste „unzureichend“. In der Praxis heißt das: Aufgrund der fehlenden Stellplätze parken die Florianis in der Straße. „Sind es zu viele, kam es auch schon einmal vor, dass der Postbus nicht mehr durchfahren konnte“, erzählt Riegler.

Finanzierungsgespräch noch offen, Projekt wird auf 2,3 Millionen Euro geschätzt

An den Feuerwehrautos vorbeigezwickt geht’s noch über eine Stiege nach oben, wo sich der Mannschaftsraum befindet, quasi ein Multifunktions-Alleskönner-Raum. Dass jede Nische genutzt wird, zeigt unter anderem der – wie ihn der Kommandant liebevoll nennt – „Druckerraum“. In eine Schräge wurde in Feinstarbeit eine Tür reingepfistert, dahinter steht der Drucker und ein paar Ordner in der Ecke. Der Großteil des Papierkrams stapelt sich aber mittlerweile bei Riegler zu Hause, weil der Stauraum im FF-Haus fehlt. Pragmatisch präsentieren die Gossamer jedenfalls ihr Edelmetall: In den vergangenen 20 Jahren sind sie viermal Landessieger im Zillenfahren geworden. Für die Pokale, die nicht mehr in die Glasvitrine gepasst haben, wurden kurzerhand Stellagen an die Wand gebohrt.

Der „Druckerraum" heißt nur so. Ein Raum ist das definitiv keiner – lösungsorientiert ist die Nutzung der Nische aber allemal. Foto: Denise Schweiger

Ein Umstand, der Riegler zwar stolz macht, aber auch vor Herausforderungen stellt, ist die Mannschaftsstärke. „Aktuell haben wir 86 Mitglieder, alleine in den vergangenen vier Jahren gab es 17 Neuzugänge“, verweist er auch auf eine steigende Anzahl der Kinder und Jugendlichen bei der Wehr. Die Gossamer verzeichnen 50 bis 60 Einsätze im Jahr, meistens werden sie zu Verehrsunfällen auf der B 3 gerufen. Aber auch ein fünf bis sechs Kilometer langer Donauaubschnitt fällt in ihren Zuständigkeitsbereich – und die halbe Donaubrücke, die teilen sie sich mit der FF Spielberg. Die hohe Einsatzdichte sei ein weiteres Argument dafür, dass die Gossamer ein neues FF-Haus brauchen. Und zwar ein eigenes – eine Zusammenlegung der Wehren wie etwa in Schollach mache hier keinen Sinn. „Hier herrschen andere Gegebenheiten“, betont Riegler. „Wir wollen keinen Luxus, sondern das Mindestmaß“, sagt er.

Das vorgesehene Areal liegt in Natura-2000-Gebiet

Beim Tag der offenen Tür konnten Interessierte auch einen Blick auf den ersten Entwurf des neuen FF-Hauses in Gossam werfen. Das soll gegenüber der Siedlung Gossam an der Jauerlingerstraße entstehen. Der Grund gehört aktuell noch Georg Ertl, ÖVP-Gemeindeparteiobmann. Das Areal liegt in Natura-2000-Gebiet , es wäre ein Streifen von rund 4.000 Quadratmetern, aktuell laufen laut BNE-Bürgermeister Richard Hochratner noch Gespräche mit verschiedenen Stellen, etwa mit der LEADER-Region Wachau-Dunkelsteinerwald. Abseits des – einstimmig – beschlossenen Grundsatzbeschlusses seien noch viele Punkte abzuarbeiten: Bauverhandlung, Flächenwidmung, Finanzierungsgespräch zum Beispiel. Hochratner rechnet hier übrigens mit Kosten von rund 2,3 Millionen Euro. „Die Feuerwehr Gossam ist gewachsen, es muss etwas Neues her. Wir bemühen uns, die Schritte zu setzen – und zwar nicht nur hier, sondern auch bei anderen Projekten wie dem Bauhof, der Volksschule oder dem Kindergarten.“