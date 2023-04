Ein letzter Blick ins „Dollfuß-Museum“ in Texingtal

Man muss schon ziemlich die Augen zusammenkneifen, um die Inschrift auf der Tafel an der hellgrünen Fassade lesen zu können. „Geburtshaus des großen Bundeskanzlers und Erneuerers Österreichs Dr. Engelbert Dollfuß.“ Auf angestrengtes Zwinkern folgt Augenbrauenhochziehen. Es beginnt schon mit problematischer Wortwahl.

Seit Sommer 2022 ist das „Dollfuß-Museum“ geschlossen, einzig für die Erarbeitung der Neukonzeptionierung wird das Bauernhäuschen im beschaulichen Texingtal aufgesperrt. Die Expertinnen und Experten von „MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum Melk“ sind mit der Aufgabe betraut, das wohl umstrittenste Museum des Landes neu aufzurollen. Immer wieder gab‘s Kritik am kritiklosen Umgang mit dem autoritären Kanzler. Er selbst lebte übrigens nur drei Monate hier. Bei der exklusiven Möglichkeit, mit Vereinsmitgliedern sowie Historikerinnen und Historikern einen letzten Blick auf die Schau, wie sie 1997/1998 eingerichtet wurde, zu werfen, gab es jedenfalls doch einige Überraschungen.

Der Museumsaufbau orientiert sich an Dollfuß’ Lebensabschnitten: Es ist quasi ein extrem detaillierter, visualisierter Lebenslauf, festgehalten an bunten Wandelementen und verglast in Vitrinen, der durch die Räume führt. Akribische Sammelwut füllte die Schaukästen, angefangen von Dokumenten, Zeichnungen, Fotos, bis hin zu seiner Uniform, goldener Taschenuhr und Aktentasche.

Geschichtlichen Ereignissen fehlt der Kontext

Der Text ist zum Großteil in stoischem Stakkato geschrieben, kurze Sätze, logbuchartige Einträge zu den einzelnen Stationen im Lebenslauf. Vom Schüler in Hollabrunn zum Agrarfachmann über den Einstieg in die Politik bis zum Bundeskanzler. Und in diesem Kapitel wird’s dann auch wieder problematisch. Wo kritische Auseinandersetzung gefragt wäre, werden geschichtliche Ereignisse nur kurz angeführt, aber nicht in Kontext gesetzt. Ein Beispiel: Im Museum ist von der „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu lesen, ohne dass die Vorgänge vom März 1933 näher erläutert werden. Dabei hatte sich das Parlament nicht selbst ausgeschaltet, sondern Dollfuß tat dies, indem er eine Geschäftsordnungskrise dafür nutzte. Dass damit „der Weg zum autoritären System“ begann, sprich die Demokratie ausgehebelt wurde, ist immerhin im Museum festgehalten.

Im Abschnitt nach seinem Tod – Dollfuß wurde im Juli 1934 von den Nazis ermordet – folgen einige Exponate, die durchaus unter der Rubrik Personenkult einzuordnen sind. Häferl und Gläser mit Kanzler-Konterfei zum Beispiel. Auf einer steinernen Tafel prangt „Du bist für uns nicht tot“, auf einer anderen „Heldenkanzler“ – ohne weiteren Kontext.

„Wie haben Sie‘s gefunden?“, fragt Kuratorin Johanna Zechner nach dem Lokalaugenschein auf der Wiese vor dem Bauernhäuschen. Fazit: Die Kritik am Museum ist aufgrund der entsprechenden (Nicht-)Wortwahl und der glorifizierenden Elemente berechtigt, die detaillierte Aufmachung überrascht aber. Dollfuß’ verschiedene Rollen – vom Schüler, Minister, Kanzler, Opfer der Nazis – werden allesamt beleuchtet, außer die des Täters. Ein Urteil, das laut Zechner viele Personen fällen, die am Workshop teilnehmen und dabei die Ausstellung begutachten: „Die ordentliche, formale Gestaltung wird hervorgehoben, aber auch die unkritischen Formulierungen.“ Im Juni sollen die Ergebnisse der Workshops präsentiert werden, diese fließen in den Prozess der Neukonzeption ein.

Das Gebäude ist Eigentum der Familie, Gemeinde hat's nur gepachtet. Bislang hatte das Museum immer sonntags von Mai bis Oktober geöffnet, betreut wurde es von ÖVP-Gemeinderäten. Der Eintrittspreis belief sich übrigens für Erwachsene auf 3,50 Euro, für Gruppen ab zehn Personen und Senioren auf 2,50 Euro - und für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren war der Eintritt frei. Die Besucherzahlen fielen in der Vergangenheit mau aus, maximal im zweistelligen Bereich im Jahr, sagt Kuratorin Zechner: „In den vergangenen Monaten waren mehr Leute hier als in manchen Jahren zusammengezählt.“ Foto: NÖN, Denise Schweiger

Hintergrund: Was bisher geschah

Kritik am „Dollfuß-Museum“ gab's immer wieder, so richtig laut wurden sie aber erst im Rahmen von Gerhard Karners Ernennung zum Innenminister im Dezember 2021. Bereits im Vorfeld habe man sich aber mit der Neukonzeption befasst: Im Mai 2021 gab es Gespräche zwischen der Gemeinde Texingtal und „MERKwürdig" - Zeithistorisches Zentrum Melk“. Das Projektteam nahm die Arbeit auf, unter Karners Nachfolger im Texingtaler Bürgermeistersessel, Günther Pfeiffer (ÖVP), kam es zur Auftragsvergabe.

Unter dem Namen „Demokratieforums Alpenvorland“ ist ein interaktiver Prozess rund um die Neukonzeption des Museums angelaufen, dessen Ergebnis aktuell auch noch offen ist. Im Sommer 2022 ist ein wissenschaftlicher Beirat eingesetzt worden, mit dabei: der emeritierte Universitätsprofessor Ernst Bruckmüller, die Historikerin Lucile Dreidemy, der Experte für niederösterreichische Sozial- und Zeitgeschichte Ernst Langthaler, die Kunsthistorikerin und Kuratorin Eva Meran, der emeritierte Universitätsprofessor Carlo Moos, die Historikerin Verena Pawlowsky und Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte in St. Pölten. Parallel dazu erarbeiten Freiwillige aus der Bevölkerung das Vermittlungskonzept innerhalb von Workshops, Expertinnen und Experten vom Museum Arbeitswelt Steyr begleiten den Prozess.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.