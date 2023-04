„Haus Fünf“ in Melk: Alte Mauern, ein noch älterer Felsen & neue Ideen

Sogar im Supermarkt hätten sie ihn angesprochen. „Ich bin überrascht, wie viel Positives ich bisher gehört habe. Wirklich! Mir war ja bewusst, dass das Projekt polarisieren wird“, sagt Dietmar Kraus. Die Rede ist von seinem „Haus Fünf“: Seit Oktober 2022 entsteht es in der Melker Sterngasse, um rund 1,5 Millionen Euro wird das historische Handwerkerhäuschen umgebaut. Vinothek im Erdgeschoss, Wohnungen obendrauf – historische Mauern samt Stiftsfelsen inklusive.

Kraus hatte Glück: Als der Architekt am Dienstag der Vorwoche zur Gleichenfeier ins „Haus Fünf“ lud, gab‘s an diesem Noch-Märztag zwar schon Aprilwetter. Doch mit dem Eintrudeln der Gäste schob sich die Sonne zwischen den Regenwolken hervor. Gut für die zahlreichen Melkerinnen und Melker, die einen Blick in das neue Bauprojekt in der ältesten Straße der Stadt werfen wollten: Das Dach war im vorderen Teil des Gebäudes noch nicht geschlossen, ihre Köpfe wären nass geworden. „Bei einer Gleichenfeier ist eben noch nicht alles fertig“, scherzte Kraus.

Dort, wo Beton auf den Stiftsfelsen trifft

„Es läuft eigentlich alles wie am Schnürchen“, sagt der Architekt, der bei einer Tour durch die Baustelle Einblick in die bereits getane Arbeit gibt. Sowohl für die Vinothek als auch für das Wohnhaus gibt es separate Eingänge in das Objekt. Wer zum Verkaufs- und Barbereich will, muss weiter hinein, quasi in den Bauch des Gebäudes. Teile der alten Mauern sollen hier sichtbar bleiben, rechts geht es runter in das Gewölbe, geradeaus zum Terrassenausgang und noch ein Stück weiter zu den künftigen Sitzbereichen des Lokals. Dort, wo Beton auf den Stiftsfelsen trifft: Aufwändig gestaltete sich die Einbettung des Felsens in den Bau, die Schalungen wurden dafür extra in Feinstarbeit zugeschnitten. „Der Felsen ist Teil des Konzepts der Vinothek. Und den soll man auch spüren“, sagt Kraus, der den beteiligten Firmen für ihren Einsatz dankt. Aktuell befinde man sich noch auf Betreibersuche für die Vinothek, aber „es sieht schon ganz gut aus“, betont er.

Zurück zum Eingangsbereich des historischen Hauses, über einen Noch-Verbindungsgang geht's in Richtung Wohnhaus, vorbei an grünen Farnen und Gräsern und roten Handabdrücken. An die bunte Fassade des Zoogeschäfts, das zuletzt im Gebäude untergebracht war, können sich noch viele in Melk erinnern. Darunter verbergen sich Schätze, die die Arbeiter auf der Baustelle behutsam bergen: Dutzende unterschiedliche Farbschichten haben sie bereits freigelegt.

Jetzt ist Treppensteigen angesagt, der Lift für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner kommt noch. „Das Interesse an den Wohnungen ist groß“, informiert Kraus. Die größte - eine Maisonette - ist schon vergeben, die zwei kleineren waren es an jenem Dienstagnachmittag noch nicht.

Kraus: „Altstadt hat so viel Substanz, so viel Potenzial“

Ende Juni sollen die Arbeiten im „Haus Fünf“ abgeschlossen sein. Bis zur Baustelle war es ein langer Weg: Viele Besprechungen, Pläne, Diskussionen und Gutachten später wurde das Projekt 2018 genehmigt. „Die Altstadt hat so viel Substanz, so viel Potenzial. Ich sehe dieses Projekt als Anstoß zur Belebung der Innenstadt“, sagt Kraus.

Hier entsteht ein moderner Um- und Ausbau mitten der Altstadt, einige Staßen weiter, am Rande der Altstadt, kämpft die Chefin der „Pasta e Pizza“ gegen die strengen Ensembleschutz-Auflagen der Stadt um die Realisierung ihrer PV-Pläne. Diesen Elefant im Raum sprach ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl direkt in seiner Rede bei der Gleichenfeier an: „Dieses Projekt ist wahrlich eines, das für Zündstoff sorgt.“ Ob so ein Bau in die Altstadt passe? Ja, führte Strobl aus: „Es ist eine Chance, um Denkmal- und Ensembleschutz mit dem Jahr 2023 zu verbinden. Ich sehe das als Riesenaufwertung für die Sterngasse.“

Danke an die zwei "alten Hasen“ der Wieselburger Firma Winkler, die bei der Gleichenfeier in die Pension verabschiedet wurden: Architekt Dietmar Kraus, Alois Jandl und Herbert Lasselsberger mit ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl sowie Abt Georg Wil Foto: NÖN, Denise Schweiger

Auch die hohe Nachbarschaft war bei der Feier mit dabei. „Der Stiftsfelsen verbindet uns“, sagte Abt Georg Wilfinger, er gratulierte zum Projekt und bat um den Segen für das „Haus Fünf“.

Infoabend: „Energiesparend bauen und sanieren am Beispiel Sterngasse 5“

Am Mittwoch, 12. April, findet um 18.30 Uhr im Melker Wachauerhof eine Informationsveranstaltung zum Thema „Energiesparend bauen und sanieren am Beispiel Sterngasse 5“ statt. Die Veranstalterin - Immobilienmaklerin Monika Büchsenmeister-Wahringer - bittet um Anmeldung. Auf ihrer Homepage können Interessierte auch einen Ratgeber zum Thema anfordern: www.immobilien-melk.at

