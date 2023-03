Neuer Glanz für die Schallaburg

Sie thront über der Region und ist weithin zu sehen − das Renaissanceschloss Schallaburg. Bereits im 11. Jahrhundert errichtet, wurde sie im 16. Jahrhundert – zuerst von Christoph II. von Losenstein und nach dessen Tod von seinem Sohn Hans Wilhelm von Losenstein – zum Renaissanceschloss vollendet. Mit dem Abschluss des Staatsvertrages 1955 ging die Schallaburg in den Besitz der Republik, danach schritt ihr Verfall unbemerkt voran. Es ist dem damaligen Landeskonservator des Bundesdenkmalamtes Josef Zykan und dem Melker Landtagsabgeordneten Josef Wiesmayr zu verdanken, dass der Verfall gestoppt wurde. 1967 erwarb das Land NÖ die Schallaburg, danach wurde umfassend restauriert. Im Mai 1974 erfolgte die Eröffnung der niederösterreichischen Landesausstellung auf der Schallaburg – mit mehr als 320.000 Besuchern. Seither gilt die Schallaburg als eines der wichtigsten Ausstellungszentren in ganz Österreich.

Damit die Schallaburg zum 50. Ausstellungsjubiläum im Jahr 2024 weiterhin strahlt, wurde bereits im Jahr 2021 ein umfassendes Sanierungspaket beschlossen. Insgesamt neun Millionen Euro fließen im Rahmen der Sanierung in die Schallaburg, alleine 6,5 Millionen Euro investiert das Land NÖ. Nach ersten Arbeiten im vergangenen Jahr ist aktuell die umfassende Sanierung groß im Gange. Erstes deutliches Zeichen ist die Verkleidung der westseitigen Fassade samt meterhohem Kran, der bis hin zur Westautobahn deutlich zu sehen ist.

Dach wird Schritt für Schritt saniert

Am Tag, als der Start für den ersten Teilbereich der Dachsanierung startet, nimmt Schallaburg-Geschäftsführer Peter Fritz die NÖN auf einen Lokalaugenschein durch die tausend Jahre alten Gemäuer mit. Dabei zeigt sich rasch, dass die Schallaburg nicht nur im Rahmen einer Ausstellung Spannendes zu erzählen hat, sondern das Bauwerk an sich genügend Anekdoten für vergnügliche Stunden vorweist. „Wir haben die Verantwortung und die zentrale Aufgabe, dass das Bauwerk auch in 500 Jahren noch erstrahlen kann. Die Investitionen sind eine nachhaltige Absicherung des Standorts“, erklärt Fritz, während die Dachdecker die ersten Holzlatten auf einen abgedeckten Teil des Daches legen. Insgesamt müssen 4.500 Quadratmeter saniert werden. Die Arbeit verläuft dabei jeden Tag nur Stück für Stück. „Wir können nicht große Teile auf einmal abdecken, da darunter die sensible Haustechnik und Teile der Ausstellungsräumlichkeiten liegen“, betont Fritz. Bis zum Oktober sollen alle Dachteile im neuen Glanz erstrahlen.

Wobei erstrahlen nicht das richtige Wort ist, denn in jahrelanger Vorbereitung wurde der richtige Dachziegel ausgesucht und direkt auf dem Dach auch getestet. Wichtig ist, dass das neue Dach auch in das historische Ensemble passt, sich die Farbe nicht zu sehr vom Rest des Denkmals absetzt. Aus diesem Grund wurden spezielle Ziegeln – eine Weiterentwicklung von Ziegeln, die bei der denkmalgeschützten Sanierung bei Objekten der Stadt Graz eingesetzt wurden – verwendet. Dank einer speziellen Metallschicht sowie technischen Veränderungen altert der Ziegel optisch schneller – und passt sich so der Schallaburg besser an. „Die Ziegeln haben aber eine derart hohe Qualität, dass diese an die 100 Jahre halten“, sagt Fritz, während er selbst die neuen Dachziegel genau begutachtet.

Fassadensanierung als besondere Herausforderung

Eine besondere Herausforderung stellt die Sanierung der Fassade dar. Seit 1974 kämpfte man damit, dass die Fassade nicht so haltet, wie sie soll. Als im Jahr 2014 bei einem Test eine hohe Nitratbelastung festgestellt wurde, machten die Verantwortlichen ein vor hunderten Jahren verwendetes WC dafür verantwortlich. Die Salze im Urin fraßen sich jahrhundertelang in den Putz – und verhinderten einen optimalen Halt. Man tüftelte und gebar die Idee, anstelle von Zementputz einen Kalkputz zu verwenden. „Dieser bringt das Salz nach außen und wird dann durch Regen abgeschwemmt“, informiert Fritz. Bevor die Arbeiten aber starten konnten, wurden die Annahmen in einer vierjährigen Testphase – erfolgreich – getestet. Beim NÖN-Lokalaugenschein wurde der alte Putz gerade heruntergeschlagen.

Einen neuen Weg geht die Schallaburg auch bei der Sanierung der zahlreichen Fenster. In einer eigens für die Umbauarbeiten errichteten Fensterwerkstatt direkt auf der Schallaburg werden diese penibelst lasiert und mit Leinöl lackiert. „Hier wird der Aspekt der Nachhaltigkeit abermals getragen. Es hält gut 20 Jahre und hat den Vorteil, dass es leicht aufgefrischt werden kann“, sagt Fritz.

Nachhaltigkeit ist aber generell im Rahmen der Sanierung ein wichtiges Stichwort. Größtes Sorgenkind auf der Schallaburg in den vergangenen Jahren waren stets die hohen Energiekosten in den alten Gemäuern. Im Zuge der Sanierung wird der Eingangs- und Ausgangsbereich umgestaltet und mit einem neuen Schleusensystem samt Schiebetüren ausgestattet – dadurch reduziert sich die Luftzirkulation deutlich. Auch die sanierten Fenster werden künftig mit einer zweiten Scheibe den Blick in die Region ermöglichen.

Künftig wird die Schalla-burg auch gut ein Drittel ihrer Energie selbst produzieren. Im südlichen Teil der Anlage wird, für den Besucher nicht sichtbar, eine 180kwp-Photovoltaikanlage errichtet. „Wir haben im Frühjahr das Problem, dass wir im Bereich der Ausstellung befeuchten und im Sommer entfeuchten müssen. Mit der PV-Anlage reduzieren wir deutlich unsere Energiekosten“, sagt Fritz, der auch stolz ist, dass beim Umbau großteils auf Firmen aus der Region gesetzt wird.

Bis auf das Dach sollen alle Arbeiten bis zum Ausstellungsstart am 13. Mai abgeschlossen sein. Dann heißt es bis Anfang November „Kind sein“ auf der Schallaburg, bevor 2024 die Jubiläumsfeierlichkeiten starten.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.