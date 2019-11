Viel vom Glanz der Anfangszeit ist nicht mehr übrig. Im März 2010 ins Leben gerufen, galt der Ybbser Wochenmarkt als Leuchtturmprojekt in Sachen Innenstadtbelebung. Zahlreiche Marktstände verwandelten jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr die Herrengasse in die – damals so gefeierte – „Mariahilferstraße von Ybbs“. Neun Jahre später gibt der Wochenmarkt, der 2014 auf den Hauptplatz verlegt wurde, ein völlig anderes Bild ab.

Drei Stände, mehr Passanten als Kunden – gähnende Leere herrscht beim NÖN-Lokalaugenschein am Hauptplatz der Donaustadt. „Das ist mittlerweile der Normalzustand. Manchmal ist mehr los, aber das wird auch immer seltener. Es will zwar niemand so richtig hören, aber der Markt ist so gut wie tot“, berichtet eine Standbetreiberin.

Ein ähnlich trauriges Resümee zieht auch Franz Galtberger. Seit Beginn des Wochenmarktes verkauft er jeden Freitag in Ybbs Gemüse, Obst, Brot und Mehlspeisen. „Richtig eingebrochen ist es, als das Markttreiben von der Herrengasse auf den Hauptplatz wanderte“, erzählt er. Mit der schwindenden Kundenfrequenz brachen über die Jahre auch immer mehr Verkäufer ihre Zelte ab. „Ich gebe ihnen für diese Entscheidung nicht die Schuld“, erläutert Galtberger, „vonseiten der Stadtgemeinde und der Veranstalter wird einfach zu wenig getan.“

In einigen Punkten gibt Wolfgang Geyrecker, Obmann der Ybbser Wirtschaft, Galtberger Recht – aber nicht in allen. Etwa nicht darin, dass der Verein, der den Wochenmarkt ins Leben rief, zu wenig tue. „Wir bewerben den Markt in unserem Magazin und stellen zudem jede Woche Plakate auf. Wenn der Großteil der Standbetreiber aber am Freitag nicht verlässlich da ist, kann ich auch nichts tun.“

Neugestaltung steht mit Fragezeichen im Raum

Dass das Markttreiben seit der Umsiedlung auf den Hauptplatz nach und nach mehr einschlief, sieht Geyrecker ebenso. Laut dem Obmann gab es schon einige Gespräche um eine Neugestaltung des Marktes. Allzu viel Optimismus schwingt in Geyreckers Worten aber nicht mit. „Vielleicht ist der Markt auch einfach ein Ausläufer.“

SP-Bürgermeister Alois Schroll sieht die Problematik um den Markt „ganz pragmatisch“: „Veranstaltet wird der Markt von der Ybbser Wirtschaft. Ich wehre mich gegen Aussagen, laut denen die Stadtgemeinde nichts tue. Wir sperren den Platz jeden Freitag, mehr können wir nicht machen.“ Schroll betont aber, dass es Unterstützung gebe, falls die Wirtschaft einen Neustart wagen will: „Dem steht absolut nichts im Wege.“