Gemeinderatssitzung in Pöchlarn: Hitzige Debatte um Heizkostenzuschuss

Die Teuerungen auf dem Energiesektor vor der Heizsaison lässt auch die Pöchlarner Stadtpolitik nicht kalt.

Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung stand die Erhöhung des Heizkostenzuschusses auf der Tagesordnung, nichtsdestotrotz brachte die SPÖ einen zusätzlichen Dringlichkeitsantrag – ein einmaliger Zuschuss in der Höhe von 500 Euro – zu dem Thema ein. Da man sich der Erhöhung aber ohnehin widmen wollte, war für ÖVP-Bürgermeister Franz Heisler „keine Dringlichkeit ersichtlich“. Und so sah das auch die Mehrheit im Sitzungssaal: ÖVP, FPÖ und Grüne stimmten gegen die Zulassung des Dringlichkeitsantrags.

Beschlossen wurde dann ein Heizkostenzuschuss von 200 Euro. Viel zu wenig, geht es nach SPÖ-Fraktionsvorsitzenden Johann Gruber: „Wenn man bedenkt, dass wichtige Unterstützung für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, schulterzuckend abgelehnt wird, aber mehr als 66.000 Euro Subvention der Gemeinde für das Summer Sound Festival über den Tisch geht, dann ist das für uns unverständlich.“ Kritik, die Stadtchef Heisler so nicht nachvollziehen kann. „Das Land verdoppelt den Heizkostenzuschuss auf 300 Euro – mein Zugang und Vorschlag war, ebenso zu verdoppen, also von 100 auf 200 Euro“, rechnet er vor. In Summe komme man daher auf die von der SPÖ geforderten 500 Euro: „Aber eben nicht nur vonseiten der Gemeinde.“

