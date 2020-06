Ab September wird an der Volksschule Loosdorf eine Nachmittagsbetreuung angeboten. Damit ist dieses Zusatzangebot neben der ASO und der NMS nunmehr in allen Schultypen angekommen. Eine erste Bedarfserhebung hat ergeben, dass sich rund 110 Kinder für die Nachmittagsbetreuung (Mittagessen – Lernstunde – Freizeitbetreuung) interessieren.

„Wir sind sehr froh, dass wir nun eine durchgehende Betreuung für alle Kinder unserer Gemeinde anbieten können. Bisher gab es nur die Betreuung für Kinder ab der fünften Schulstufe im Haus. Sonst mussten die Kinder auf die Kindergruppe Loosdorf (KiLo) ausweichen, welche schon stark überlastet ist“, freut sich SP-Bürgermeister Thomas Vasku.

Die Lernstunde wird in den Klassenräumen durch den Lehrkörper durchgeführt. Das Mittagessen und die Freizeitbetreuung erfolgen in den Räumlichkeiten der Losensteinhalle. Hierfür werden das ehemalige Gasthaus und der Clubraum im Obergeschoß entsprechend adaptiert. Die Freizeitbetreuung wird bis 17.30 Uhr angeboten und erfolgt (auch in personeller Hinsicht) in enger Zusammenarbeit mit der KiLo. Damit ist höchstmögliche Flexibilität für alle Beteiligten gegeben.

Da sich auch die Musikschule im Schulgebäude befindet, war die Entscheidung, die Räumlichkeiten der Losensteinhalle für die Nachmittagsbetreuung zu nutzen, optimal, um den gesamten Schulstandort zu nutzen. „Dass die Schüler nicht den ganzen Tag an einem Ort verbringen, sondern sich zwischen den Gebäuden bewegen, ist auch von Vorteil“, resümiert VS-Leiterin Petra Matejschek.