Es war eine erschütternde Nachricht für die Familie Timaev. Schon wieder ein negativer Asylbescheid. Der dritte, seitdem sie in Loosdorf leben. Im November 2016 floh die fünfköpfige Familie von Tschetschenien nach Österreich. Weil der Vater die heimische Regierung kritisierte, mussten sie die Heimat verlassen. Das gibt die Familie jedenfalls als Grund der Flucht an. Und bei jedem Folgeantrag, um Asyl zu bekommen: Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl scheint nicht zu glauben, dass der Tschetschene verfolgt wird – das Urteil fällt immer negativ aus.

Am vergangenen Mittwoch zum letzten Mal: Acht Stunden nachdem der Bescheid die Familie erreicht, steht gegen 22 Uhr ein zwölfköpfiges Polizeikommando vor der Tür. Die Familie Timaev wird abgeschoben. Die Empörung darüber ist bei manchen Loosdorfern groß. Vor allem, weil der neunjährige Inzovr schwer krank ist.

Familie galt in Loosdorf als sehr gut integriert

Nicht viel Zeit, um zu packen: Die Wohnung der Timaevs blieb weitgehend eingeräumt, da sie in der Nacht von der Polizei abgeholt wurden. | privat

„Es ging so schnell. Es war ein Ding der Unmöglichkeit, rechtliche Schritte einzuleiten oder irgendetwas dagegen zu tun“, erzählt Nadine Rohlik, die die Familie seit ihrer Ankunft unterstützt. Die Timaevs galten als sehr gut integriert, der Vater arbeitete – im Rahmen seines Status als Asylwerber – für die Gemeinde. Sie sprachen Deutsch, die Kinder besuchten die Volksschule. Rohlik kennt Inzovrs Zustand: „Er ist inkontinent, er braucht dringend eine Operation.“ Er wurde in Österreich aufgrund der negativen Asylbescheide nicht behandelt. „Meine Kinder fragen mich, warum ihre Freunde weg sind“, schüttelt Rohlik den Kopf.

Nachgefragt beim zuständigen Bundesamt, erläutert die Presseabteilung, „dass die individuelle Situation eines Asylwerbers, wie etwa eine Krankheit, selbstverständlich in die Beurteilung einfließt.“ Diesen Vermerk berücksichtigt auch das Bundesverwaltungsgericht – sofern gegen den Bescheid Beschwerde eingereicht wird. Wenn dies nicht passiert oder das Bundesverwaltungsgericht den Bescheid bestätigt, erfolgt eine Außerlandesbringung. Mittlerweile befinden sich die Timaevs in Moskau, in Österreich werden Spenden für sie gesammelt.