Als am Sonntag dem 15. März zum ersten Mal via Facebook zum offiziellen Flashmobgig als Zeichen gegen Covid-19 aufgerufen wurde, war der fünfköpfigen musikalischen Familie Mayrhofer klar: „Hier müssen wir mitmachen“.

Ihre erste Darbietung war „I am from Austria“ und ab dann ist der 18-Uhr-Termin ein fixer geworden. „Der Gig ist Thema beim Abendessen und beim Frühstück. Wir sammeln Ideen zu möglichen Stücken, überlegen was wir aus Chorauftritten, bei Familienfeiern oder beim Musikverein schon früher gesungen, gespielt oder geübt haben, denken über Aussagen und Botschaften nach, die passen könnten und überlegen dann, wie wir sie - mit den musikalischen Möglichkeiten, die wir haben, darbieten können“, erklärt Laurentius Mayrhofer. Die Nachbarn warten jeden Tag gespannt auf den Auftritt im Garten. Die Stücke sind auf der Facebook-Seite der Singgemeinschaft „CHORiosum“, den Erna Mayrhofer leitet, für alle nachzuhören.