Ebner: "Verabscheuungswürdiges Verhalten"

„Wir sehen ein zutiefst verabscheuungswürdiges Verhalten, das aufs Allerschärfste verurteilt werden muss. Der sofortige Ausschluss war die einzig richtige und logische Konsequenz, nichtsdestotrotz kann es nicht sein, dass einschlägig bekannte Neonazis Parteifunktionen einnehmen“, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Vasku: „Gefühlt 300ster Einzelfall“

Thomas Vasku, Bürgermeister der Gemeinde Loosdorf: „Diese Aktion reiht sich in die lange Folge von Einzelfällen in der FPÖ ein und disqualifiziert sich wie jeder der gefühlt 300 FPÖ-Einzelfälle von selbst. Darüber kann sich jeder selbst ein Bild machen – ich möchte und werde mich ausschließlich mit der Weiterentwicklung Loosdorfs beschäftigen. Wir wollen Spitzenreiter in Sachen Kinderbetreuung, Wohnen, Wirtschaft und Nachhaltigkeit in der Region bleiben und unseren hervorragenden Status weiter ausbauen. Dafür laufen wir alle gemeinsam!“

Sidl: "Loosdorfer werden Schlüsse daraus ziehen"

„Diese rückwärtsgewandte Politik hat ausgedient. Und FPÖ-Landes- und Bundesvorsitzender haben ihre letzte Chance aufzuräumen mit diesen Ewiggestrigen verwirkt. Die Menschen spüren, dass nicht die Eröffnung von Chancen und Möglichkeiten für die ÖsterreicherInnen, NiederösterreicherInnen oder LoosdorferInnen im Vordergrund des Wirkens der FPÖ stehen, sondern sie lediglich einer düsteren Zeit unserer Vergangenheit nachhängen“, weiß auch SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, EU-Abgeordneter Dr. Günther Sidl, dass sich diese verheerenden Bilder von selbst richten werden: „Die LoosdorferInnen werden ihre Schlüsse daraus ziehen – die FPÖ dort gerät damit ja nicht zum ersten Mal in die negativen Schlagzeilen. Loosdorf ist eine wunderschöne, hervorragend aufgestellte Gemeinde, in der das Miteinander zwischen allen Parteien an der Tagesordnung steht – das gestaltet sie letztendlich so lebenswert.“

Weiderbauer: "Unbelehrbar"

Schockiert von dem Vorfall ist der Grünen-Bezirksobmann Emmerich Weiderbauer: „Sie sind unbelehrbar und mittlerweile macht es mit Angst, wenn auch junge Menschen damit anfangen. Ich gehe von einem Gefahrenpotenzial bei der FPÖ aus. Man muss den Leuten klar machen, welche Zeit das war. Ich möchte nicht wissen, was bei der FPÖ im Geheimen passiert. Einige Parteien haben die Freiheitlichen salonfähig gemacht.

Moser nicht überrascht

VP-Bezirkschef und VP-Landtagsabgeordneter Karl Moser zeigt sich auf NÖN-Anfrage wenig überrascht von der erneuten Entgleisung der Freiheitlichen im Bezirk. „Dieses Video ist wieder ein Zeichen mehr, wie viele in der FPÖ ticken. Sie werden einfach nicht klüger – typisch FPÖ.“

Collini: "Schadet Ruf des Landes"

Landessprecherin Indra Collini: „Dieses Video zeigt, wie FPÖ-Funktionäre denken und agieren, wenn sie vermeintlich allein sind und sich unbeobachtet fühlen. Fakt ist, dass die FPÖ ein Sammelbecken für Nationalsozialisten jeder Altersgruppe ist. Dazu braucht es keine Historikerkommission oder die selben Beschwichtigungsversuche wie bei den unzähligen Einzelfällen davor, sondern einen offenen und ehrlichen Blick abseits dieser jenseitigen, widerlichen Denke. Ich halte es mittlerweile für eine echte Zumutung, dass es mit dieser Partei ein aufrechtes Arbeitsübereinkommen in der Landesregierung gibt. Das schadet der Sache, das schadet aber vor allem dem Ruf des Landes.“