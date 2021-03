In Zeiten der Einschränkungen der Reise- und Bewegungsfreiheit ist ein bisschen Abstand zu Wohnung und Haus für viele wichtig.

Aus diesem Grund erleben die Schrebergartensiedlungen in der Region derzeit einen wahren Boom. Und auch in Loosdorf bringt der herannahende Frühling die Mitglieder des Kleingartenvereines in Loosdorf wieder vermehrt zu ihren grünen Inseln, denn das Bewirtschaften der Grundstücke und das „auf Vordermann bringen“ gehört zum Kleingartenalltag dazu.

„Wir freuen uns jetzt schon alle auf die jährliche Fassbierspende unseres Bürgermeisters.“ Walter Edelmayer

Wer jetzt die Lust auf ein Kleingartenidyll bekommt, den muss Kleingartenverein-Obmann Walter Edelmayer enttäuschen. Die Parzellen sind allesamt längst vergeben und auch die Warteliste wird derzeit immer länger. Wer das Glück hat, eine Parzelle ergattert zu haben, bekommt für 390 Euro pro Jahr nicht nur die Chance auf Ruhe im eigenen, rund 120 m² großen Garten, sondern auch genügend Platz, um Obst und Gemüsen anzubauen.

„Für mich ist das Schönste am Schrebergarten das Runterkommen vom Alltag, die Ruhe genießen und abschalten zu können“, freut sich Edelmayer aber auch schon wieder auf die Treffen mit Nachbarn und Freunden, um Neuigkeiten auszutauschen. Für den Kleingarten-Obmann hat aber auch das „Garteln“ etwas Entspannendes: „Wenn man sich selbst um den Anbau kümmert, ist es schön, wenn man danach die Früchte der eigenen Arbeit verzehrt.“

Dadurch, dass die Loosdorfer Schrebergartensiedlung erst wenige Jahre alt ist, konnte beim Neubau auf viele Wünsche und Erfahrungen von langjährigen Schrebergartenbesitzern eingegangen werden. So gibt es auf jeder Parzelle Strom und fließendes Wasser.

Bei der Gemeinde ist SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku glücklich über den Erfolg der neuen Schrebergarten-Anlage. „Falls jemand eine Parzelle zurückgibt, ist sie immer wieder rasch neu verpachtet“, erzählt Vasku.

Die Kleingärtner hoffen in diesem Jahr aber nicht nur auf eine gute Gartensaison, sondern auch, dass das jährliche Saisonhighlight, das Sommerfest im September, auch in diesem Jahr stattfinden kann. „Wir freuen uns jetzt schon alle auf die jährliche Fassbierspende unseres Bürgermeisters“, schmunzelt Edelmayer.