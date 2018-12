Vergangene Woche präsentierte die EU erstmals ihre Pläne zur Reduktion von Plastikmüll: Ab 2021 sind etwa Wattestäbchen, Strohhalme oder Einweggeschirr verboten. Jene Produkte, für die es umweltschonende Alternativen gibt, sollen bis dahin ersetzt werden. Noch schneller als die EU will Loosdorf plastikfrei werden. In der Dezember-Sitzung beschloss der Gemeinderat einstimmig eine Resolution gegen Kunststoff: Bis 2020 soll Einweg-Plastik komplett aus der Marktgemeinde verschwinden.

„Trotz hunderter Klimakonferenzen tut sich nichts“, argumentierte SP-Ortschef Thomas Vasku, „also müssen wir die Initiative ergreifen.“ Als Erstes sagt die Gemeinde den Plastiksackerln den Kampf an. Dass dabei ein Umdenken in der Bevölkerung notwendig ist, ist dem Bürgermeister bewusst. „Besonders beim Einkauf gilt es, den Leuten Stoffsackerl und andere Alternativen zu zeigen. Wir wollen auch verstärkt in den Schulen diese Thematik behandeln“, erläutert er.

SP-Bürgermeister Thomas Vasku ergreift die Initiative. | Cayirci

Vasku baut in diesem Vorhaben auf die Unterstützung der Loosdorfer Wirtschaft: „Wenn wir die Betriebe bei diesem Vorhaben mit ins Boot holen, wäre das ein großer Schritt.“ Zudem pocht der Bürgermeister auf die ortsansässigen Vereine. Wie etwa ein Fest ohne Plastik über die Bühne geht, soll ein Leitfaden erläutern.

Eines der größten Probleme aus Plastik in der Gemeinde stellen übrigens die „Gackerl-Sackerl“ dar: Bei einer Aufräumaktion dieses Jahr fischten Helfer unzählige Hundekotsackerl aus dem Mühlbach. „Die Leute schmeißen sie einfach ins Wasser. Das muss aufhören“, schüttelt Vasku verständnislos den Kopf.