Noch Anfang September wurde mit Star-Moderator Harry Prünster ein Hofer-Firmenfest zum 15-Jahr-Jubiläum des Hofer-Zentrallagers in Loosdorf gefeiert. Laut NÖN-Informationen steht die Zweigniederlassung vor dem Aus. Bereits Ende März 2020 wird die Niederlassung geschlossen, die 300 Mitarbeiter müssen bis dahin entscheiden, ob sie in eine andere Zweigniederlassung wechseln, oder sich einen neuen Job suchen.

Für die großteils weibliche Belegschaft ist diese Nachricht alles andere als positiv. Die meisten Frauen sind bei Hofer Teilzeit beschäftigt.

Hofer will die Logistik künftig besser aufstellen. Die 68 Filialen, die derzeit von Loosdorf aus versorgt werden, sollen auf die umliegenden Niederlassungen Stockerau, Trumau und Sattledt aufgeteilt werden. Das Unternehmen wird die Belegschaft im Laufe des heutigen Freitags informieren.

Für uns ist das eine mittlere Katastrophe Bürgermeister Thomas Vasku

Unverständnis über den Rückzug von Hofer herrscht in Loosdorf. 2004 wurde die Zentrale als Jüngstes von sieben Hofer-Niederlassungen eröffnet. Noch Ende Oktober 2017 erweiterte der Diskonter die Lagerfläche. So erfolgte eine Erweiterung der Palettenstellplätze von 10.000 auf bis zu 21.000 Waren. Auch das Kühl- und Tiefkühllager wurden deutlich erweitert.

Für Loosdorfs SP-Bürgermeister Thomas Vasku ist die Entscheidung des Konzerns ein Schlag in die Magengrube. „Hofer kaufte erst Gründe dazu. Und jetzt dieser Schritt? Für uns ist das eine mittlere Katastrophe“, runzelt Vasku die Stirn. Aber er wird, so gut es geht, den Mitarbeitern zur Seite stehen. „Ich habe gute Kontakte zur Arbeiterkammer und zum Arbeitsmarktservice. Ich werde schauen, was sich tun lässt“, verspricht der Bürgermeister.

