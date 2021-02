Noch am Donnerstag verkündete das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig insgesamt 41 Fälle im Zusammenhang mit dem Corona-Cluster in einem der vier Loosdorfer Kindergärten.

Laut NÖN-Information ist diese Zahl um einen weiteren Fall, auf nunmehr 42 Fälle gestiegen. Veränderungen gibt es allerdings bei der Verteilung der Fälle, wie ein Sprecher betont: Aktuell sind 30 Kindergartenkinder betroffen und insgesamt zwölf Personen aus dem Personal. Gestern noch wurden 15 Fälle unter dem Betreuungspersonal verkündet. Der Großteil der Fälle sind den Gemeinden Schollach und Loosdorf zuzuordnen.

Nach dem raschen Anstieg der Fälle verhärtet sich jetzt auch der Verdacht, dass es sich beim Coronavirus in Loosdorf um die britische Mutationsvariante handeln könnte. "Wir haben die Verdachtsfälle an die AGES übermittelt. Dort werden diese untersucht. Allerdings kann dies bis zu zehn Werktage dauern", heißt es vom Büro der Gesundheitslandesrätin.

In Loosdorf ist die Zahl der Covid-Fälle indes ebenso gestiegen. Aktuell zählt die Gemeinde 49 Covid-Fälle. Am Dienstag waren es noch 28. Da die Zahlen in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt sind und auch die Verdachtslage im Zusammenhang mit einer Mutationsvariante besteht, hat die Gemeinde Loosdorf für heute, Freitag, die Testkapazitäten erhöht. So steht ab 16 Uhr eine zweite Teststraße am Europaplatz zur Verfügung. Nach den vermehrten Coronafällen rechnet man mit einer erhöhten Teilnahme seitens der Bevölkerung.

Bei der Bezirkshauptmannschaft Melk erklärt Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner, dass mittlerweile weitere 29 Coronafälle dem Loosdorfer Cluster zugeschrieben werden können. Insgesamt gibt es im gesamten Bezirk Melk derzeit 162 Covid-Fälle. 500 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.