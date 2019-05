NÖN: Worum geht es im internationalen Projekt „Wirtschaft erfrischend anders erleben“ und warum ist die Firma Ardex dabei?

Martin Mayer: In diesem Projekt geht es darum, Jugendlichen das Berufsleben schmackhaft zu machen. Auf der einen Seite versuchen Politik und Wirtschaft, Arbeitsplätze zu schaffen, auf der anderen Seite fehlt oft die Begeisterung für einen Beruf beim Nachwuchs. Das liegt nicht allein an den Kindern. Oft projizieren „Vorbilder“ ein schlechtes „Berufsbild“. Eltern, die Gesellschaft sowie wir Wirtschaftsunternehmen müssen positive Vorbilder sein.

Was erhoffen Sie sich von der Teilnahme an dem Projekt?

Mayer: Von dem Projekt erhoffen wir uns, unseren Beitrag, wenn auch nur einen kleinen, für die Bewusstseinsbildung zu leisten. Wir sehen es als unsere Verantwortung, die Jugend und nachkommende Generationen für ihre Zukunft zu rüsten. Davon profitieren nicht nur wir, sondern auch die Gesellschaft.

Ardex

Wie geht es Ihrer Firma mit der Rekrutierung von Nachwuchskräften? Ist auch bei Ardex der Fachkräftemangel erkennbar?

Mayer: Durch die mehrfachen Auszeichnungen als „bester Arbeitgeber Österreichs“ sind wir in der glücklichen Lage, auf ei- nen überdurchschnittlich guten Pool an Bewerbern zurückgreifen zu können. Mit intensiven und umfassenden Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen steuern wir dem Fachkräftemangel aktiv entgegen. Aktuell beschäftigt die Ardex Baustoff GmbH am Standort Loosdorf 90 Mitarbeiter, da- von zwei Lehrlinge.

Wann ist das Projekt für Ihre Firma ein Erfolg?

Mayer: Ein Erfolg ist das Projekt dann, wenn es zumindest in einigen Bereichen gelingt, ein wohlstandsförderndes Miteinander für die Zukunft zu schaffen. Und wenn Kinder und Vorbilder eine positive Einstellung zu Beruf und Arbeit erhalten.

Konnten Sie im Zuge des Projekts schon Eltern- und Jugendbotschafter rekrutieren?

Mayer: Bis heute konnten wir noch keine Jugend- beziehungsweise Elternbotschafter rekrutieren. Das Projekt hat ja erst begonnen. Wir laden aber gerne all jene, die in dem Projekt mit- wirken und mit uns etwas verändern wollen, ein, mit uns in Kontakt zu treten.