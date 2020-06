Die möglichen Einsparungen in der Stadtgemeinde Melk im Zusammenhang mit der Musikschule wecken auch das Interesse in der Nachbargemeinde Loosdorf. Bereits in den vergangenen Monaten kam es in der Musikschule Schallaburg zwischen den beiden Gemeinden immer wieder zu Konflikten, wie etwa bei der Person des Loosdorfer Standortleiters oder den Musikschulbeiträgen, die Strobl, anders als Vasku, erhöhen wollte.

Im Konsolidierungspaket der Stadtgemeinde Melk, welches der NÖN vorliegt, wird auch von der Möglichkeit der Gründung eines neuen Verbandes gesprochen. Zudem kursieren Gerüchte, dass Strobl das Einstimmigkeitsprinzip im Verband ändern möchte. Zum Nachteil der Loosdorfer, die fürchten, von den anderen VP-Mitgliedsgemeinden Melk, Schollach und Zelking-Matzleinsdorf stets überstimmt zu werden. Aus dem Umfeld der Musikschule in Loosdorf ist zudem zu hören, dass die Konflikte seit dem Bürgermeister-Wechsel in Melk begonnen haben. Nach einem längeren Disput mit Musikschulleiter Walter Loibl hat zuletzt auch der Loosdorfer Standortleiter das Handtuch geworfen. „Unstimmigkeiten mit Loibl“, heißt es gegenüber der NÖN.

Loosdorfs SP-Bürgermeister Thomas Vasku will die Einsparungen in Melk nicht kommentieren, bestätigt aber, dass zuletzt über das Einstimmigkeitsprinzip gesprochen wurde. Einer Änderung müsste auch Loosdorf zustimmen – das gilt als ausgeschlossen. Für Melks VP-Stadtchef Patrick Strobl soll dennoch darüber diskutiert werden: „Es gibt beinahe kein Gremium, in dem ein Einstimmigkeitsprinzip gilt. Meist gilt ein Mehrheitsprinzip.“

Suche nach neuem Musikschulstandort

Gerüchte gab es zuletzt auch über die beiden Musikschulstandorte in Loosdorf und Melk. Vasku stellt dabei klar, dass eine Verlegung des Loosdorfer Musikschulstandorts kein Thema ist: „Bei uns ist alles perfekt. Eine Veränderung wäre widersinnig und ist überhaupt kein Thema.“

Etwas schwieriger gestaltet sich die Situation in der Bezirkshauptstadt. Der aktuelle Standort in der Bahnhofstraße ist der Stadtgemeinde zu teuer. Als Ersatzort wurde immer die Neue Mittelschule gehandelt. Eine Alternative, die sich nach genauerer Prüfung laut Strobl zerschlagen hat. Für Beobachter nicht überraschend, herrscht in der neuen Mittelschule ebenso ein Platzproblem. „Es gibt derzeit keinen anderen Standort als Alternative. Wichtig ist weiterhin eine hohe Qualität.“