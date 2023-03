Neues Leben für den Moorhof

Im Jahr 1287 wurde das Schloss Sitzenthal im Gemeindegebiet von Loosdorf erstmals urkundlich erwähnt. Seither wechselten über die Jahrhunderte die Besitzer, auch heute noch befindet sich das Schloss in Privatbesitz und ist für die Öffentlichkeit kaum zugänglich.

Diesen Umstand will eine kleine Gruppe an Privatpersonen in Zukunft ändern. Da das Schloss samt Moorhof zum Verfall neigt, will diese Gruppe dagegenwirken und eine Art Arche Noah – nach dem Vorbild der Schaugärten in Schiltern bei Langenlois (Bezirk Krems-Land) – gestalten. Damit es soweit kommen kann, braucht es aber zunächst die Hilfe der Gemeinde Loosdorf. Und so stellte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Weichen, in dem die Widmung auf Bauland-Sondergebiet geändert wurde. „Die Widmung ist zeitbegrenzt, entsteht dort kein Projekt, fällt diese wieder zurück“, erklärt Loosdorfs Bürgermeister Thomas Vasku im NÖN-Gespräch. Im Rahmen des Projektes, welches sich ganz besonders dem Thema Nachhaltigkeit widmet, soll es in späterer Folge auch eine Zusammenarbeit mit der Nachhaltigen Mittelschule Loosdorf geben.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.