„Ich besuche sehr oft die Asfinag-Raststätten, aber so einen Saustall habe ich überhaupt noch nie erlebt“, macht eine NÖN-Leserin ihrem Ärger Luft. Ein Zwischenstopp am A1-Rastplatz Schallaburg vergangene Woche verlief für sie alles andere als erfreulich. „Jedes Damenklo war verdreckt, nass und es gab kein WC-Papier“, schreibt sie.

Die Schuld dafür sieht sie weniger beim Autobahnbetreiber als bei rücksichtslosen Besuchern: „Ich finde es sehr schade, dass Menschen mit ihrer Guttat solche Projekte bauen und dass diese von gewissen Menschen so verwüstet werden. Ich glaube, man sollte solche Schweinderl zur Kasse bitten“, lautet daher der Vorschlag der Leserin. Nach der Toiletten-Misere schluckte auch noch der Süßigkeitenautomat das Geld der Dame.

Bei der Asfinag verweist man darauf, dass alle Rastplätze mehrmals täglich gereinigt werden. „Leider ist es eine Tatsache, dass beispielsweise nach dem Besuch von Reisebussen die Verschmutzungen sehr stark sind“, erklärt Pressesprecherin Alexandra Vucsina-Valla. Man appelliere deshalb an die Eigenverantwortung der Gäste. Ein Entgelt für die Toiletten sei für die Asfinag aber kein Thema. Bei einer Asfinag-Umfrage im Herbst schnitt der Rastplatz Schallaburg übrigens in puncto Sauberkeit sogar am besten im Bezirk ab.