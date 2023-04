56 Lastwagen auf A1 aus dem Verkehr gezogen

Insgesamt wurden 121 Fahrzeuge überprüft. Bei 94 davon wurden insgesamt 238 schwere technische Mängel festgestellt. Bei 56 Fahrzeugen war sogar Gefahr in Verzug, was eine sofortige Abnahme der Kennzeichentafeln und der Zulassungsscheine zur Folge hatte. Beanstandet wurden Bremsen, Bereifung, Achsaufhängung und Rahmen.

Erwähnenswert: Bei der Kontrolle eines Kraftwagenzugs aus Serbien, bestehend aus einem Klein-Lkw und einem schweren Anhänger, stellten die Experten gravierende technische Mängel an der Aufhängung und am Rahmen des Anhängers fest. Die Anschlagpuffer bei der hinteren Achsaufhängung des Lkw wurden durch selbst angefertigte Holzklötze ausgetauscht. Weiters wies der Anhänger einen kompletten Riss im Rahmen bei der Achsaufhängung an der 1. Achse auf. Die 1. Achse des Anhängers war dadurch nicht mehr einwandfrei befestigt und wies insbesondere beim Abbremsen ein großes Spiel auf.

Die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten haben insgesamt 98 vorläufige Sicherheitsleistungen in der Höhe von mehr als 50.000 Euro eingehoben und 39 Organstrafverfügungen ausgestellt. Weiters wurden bei diesem Schwerpunkeinsatz noch 51 Anzeigen wegen Überschreitungen der zulässigen Gewichtsgrenzen und sieben Anzeigen wegen weiterer Verwaltungsübertretungen an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden erstattet.

Am Einsatz beteiligt waren Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, Fachbereich Kraftfahrwesen/Güterverkehr und Fachbereich Gefahrgut, die gemeinsam mit Bediensteten des Bezirkspolizeikommandos Melk sowie der Autobahnpolizeiinspektionen Altlengbach, Krems, Melk und Amstetten die Kontrollen durchführten.

