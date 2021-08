Wie die NÖN in Teilen ihrer Ausgabe berichtet, verstarb am Samstag im Universitätsklinikum St. Pölten eine 36-jährige Loosdorferin an einer Gehirnblutung:

St. Pölten Tod kurz nach Corona-Impfung

Der Todesfall soll laut eines NÖN-Informanten kurz nach einer Impfung mit Johnson&Johnson eingetreten sein. Vonseiten von Notruf Niederösterreich wird der Fall aktuell untersucht, und gemäß den Vorgaben, an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen gemeldet.

Laut NÖN-Informationen soll die Frau nur wenige Tage nach ihrem Geburtstag vergangene Woche eine Gehirnblutung erlitten haben.

Aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig wird gegenüber der NÖN betont, dass eine Obduktion angeordnet wurde. Diese soll noch in dieser Woche erfolgen. Ergebnisse davon sind aber erfahrungsgemäß frühestens in zwei Wochen zu erwarten. Die Sprecherin bestätigt auch, dass ein Zusammenhang zwischen Todesfall und Impfung untersucht wird.