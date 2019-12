Für Gerüchte sorgten die Umbauten im ehemaligen Modegeschäft in der Linzer Straße. Was kommt hier rein? Und was passiert mit dem Enzelberger-Haus und der Trafik? Diese Unklarheiten bereinigte Karl Öckmayer, Bankstellenleiter der Raiffeisenbank Loosdorf.

„Ja es stimmt, das Haus in der Linzer Straße 4 wird weggerissen. Aber auch wieder neu aufgebaut“, erklärt er. Die Raiffeisenbank hat es erworben und wird seine Räumlichkeiten erweitern. Das Gebäude wird mit der Front gleichgesetzt – bis jetzt ragte das Haus nebenan weiter in die B1 hinein – und es werden die ausgelagerten Bereiche wieder untergebracht. „Die Buchhaltung und Kreditabteilung sind nach Mank verlegt worden. Nach dem Umbau kommen 15 Leute wieder retour in die Stammfiliale“, berichtet Öckmayer.

Die Wege sollen nicht mehr so weitläufig sein. Laut ihm soll alles wieder unter einem Dach abgewickelt werden. Die Gerüchte, dass nur Parkflächen statt dem Haus entstehen sollen, schmettert er somit ab. Denn geplant ist, dass zusätzlich zu den Büroflächen auch Geschäftsflächen entstehen. „Die Trafik wird wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückkommen“, bestätigt der Bankstellenleiter gegenüber der NÖN. Eine weitere Zukunftsvision ist ein Kaffeehaus. „Aber das ist alles noch in weiter Ferne. Es wird diesbezüglich Ausschreibungen geben. Mal sehen, wie es sich entwickelt“, visioniert Öckmayer.

Der Trafikbetreiber und Hausbesitzer bleibt in der Gemeinde. Er wechselt während der Umbauarbeiten ein paar Häuser weiter. Und auch seine Wohnung befindet sich unweit der Geschäftsräumlichkeiten.